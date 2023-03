Solo 20,99 € per un caricabatterie tre in uno con alimentatore incluso

Se avete diversi dispositivi Apple, oggi c’è un’offerta di fronte alla quale è difficiile chiudere gli occhi: un caricabatterie “tre in uno” che consente di ricaricare un telefono, un Apple Watch e degli Airpods che grazie ad un codice costa solo 20,99€.

Questo accessorio ha tante particolarità e vantaggi rispetto ad altri prodotti simili

Ricarica iPhone in orizzontale e in verticale

Integra il caricabatterie per Apple Watch (non serve quello originale)

Integra il connettore Lighting per gli Airpods (non serve il cavo originale)

Include un caricabatterie USB-C da 25W con cavo da USB-C

Presenta anche un orologio che segna anche lo stato di carica

In pratica si tratta di un pacchetto completo che non richiede di acquistare null’altro, una vera stazione di ricarica per tutto. È utile in cucina, in casa e anche in camera da letto. L’orologio cui facciamo cenno poco sopra ha anche una modalità notturna.

Da notare che il caricabatterie ricarica iPhone a 10W ma ricarica anche un Android a 15W.

Questo accessorio universale costerebbe 50€, un prezzo onesto considerando il pacchetto. Iniu lo presenta scontato a 29,99 ma se cliccate il check-box con lo sconto del 30% lo pagate solo 20,99 euro. Un prezzo eccezionale se si considera che incluso, come detto, c’è anche un caricabatterie da 25W che potete usare anche per altri scopi e un cavo USB-C.

