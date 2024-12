Torretta con 12 prese e 4 USB, cavo da tre metri solo 25,89 euro

Ciabatta con 12 prese e 4 USB, cavo da tre metri solo 25,89 euro

Pubblicità Rimettete ordine sopra e sotto la scrivania con una torretta che offre ben 12 prese universali cui 4 italiane a solo 25,89 € grazie a due codici sconto. Questo coltellino svizzero dell’energia, cos’ì dovremmo chiamarlo, assomiglia ma non è assolutamente identico ai tanti che si trovano in giro. Le differenze sono molte perchè il produttore ha creato una dispositivo ad elevatissima densità di connessioni. Ecco qui di seguito che cosa vi portate a casa in termini di spine e prese 8 prese italiane grandi e piccole a tre poli con terra centrale

4 prese shuko

3 prese USB-A

1 presa USB-C (15W) Con questa torretta, in pratica, potete alimentare fino a 12 dispositivi anche ad elevata potenza. L’uscita massima è di 4000 Watt (10 A), il tutto occupando una una sola presa di corrente. Le prese USB consentono di ricaricare un po’ di tutto, in particolare accessori com cuffie e piastre wireless. Il connettore USB-C ricarica direttamente un iPhone a buona velocità. La torretta è dotata svariati sistemi di protezione che evitano rischi di surriscaldamento e di componenti in materiale ignifugo che scongiurano eventuali danni ai dispositivi collegati o il propagarsi della fiamma in caso di emergenza. Da notare che qui abbiamo un interruttore principale per spegnere tutto ma anche interruttori separati per ciascun lato della torretta. In pratica si possono letteralmente sezionare le varie parti, sceglindo quali dispositivi alimentare in maniera granulare. Il cavo è di ben tre metri. Quindi la torretta sarà comoda da posizionare. Qusto accessorio costerebbe 36 € ma un coupon del 30% che trovate in pagina, lo pagherete solo 25,89 €

Offerte Speciali Sconto caricabatterie originale Apple 20W, solo 19 euro minimo storico Il caricabatterie originale Apple da 20W, ideale per iPhone e Magsafe torna a 19€. È il prezzo dei alcuni dei migliori caricabatterie della concorrenza

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.