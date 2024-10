Sconto Creative Zen Hybrid, cuffie ANC con batteria infinita solo 49€

Pubblicità Dalle qualità delle cuffie Creative Zen Hybrid vi abbiamo già detto nel corso della nostra recensione. Oggi vi segnaliamo lo sconto sulla migliorata seconda versione che viene presentata ad appena 49€. Queste cuffie over the ear, hanno praticamente tutto quel che serve a cominciare da un efficiente sistema di soppressione del rumore che, secondo Creative, sopprime fino al 98% dei rumori ambientali. Meglio del modello precedente. Abbiamo anche la cancellazione ibrida del rumore, una tecnologia combinata di tecniche Feedforward e Feedback ANC. C’è anche una modalità trasparenza e la possibilità di spegnere il sistema per risparmiare energia. L’autonomia è stata enormemente incrementata: fino a 47 ore con ANC acceso. Con ANC spento si arriva a quasi 70 €. Il cavo USB-C in dotazione permette una ricarica rapida di 5 minuti per 5 ore di musica. Usando la modalità cablata tramite una presa analogica da 3,5 mm permette di allungare ulteriormente la durata dell’ascolto. Sono anche cuffie che possono essere usate per la comunicazione. Le Creative Zen Hybrid hanno infatti un microfono integrato che isola la voce. In questa versione è stato potenziato con la tecnologia ENC, ia tecnologia che filtra i rumori di fondo indesiderati, lasciando con un’input vocale pulito. I driver al neodimio a banda larga da 40 mm promettono un suono di alta qualità, dai bassi precisi con una firma sonora calda fino ad alti chiari e puliti. I comandi necessari si trovano sull’auricolare destro, in modo che siano facilmente accessibili. Sono anche ottime per i giochi. Le Creative Zen Hybrid 2 hanno una modalità Bassa Latenza, ridotta fino a soli ~85 ms. Le Creative Zen Hybrid anche facilmente trasportabili. Le potete infatti piegare a vari livelli fino a ridurre in maniera considerevole il loro ingombro, una soluzione perfetta per riporre le cuffie nella borsa del laptop o nel bagaglio a mano in aereo. Il rivestimento in ecopelle particolarmente morbida che si adatta comodamente anche dopo lunghe ore di ascolto e il nucleo interno rinforzato in acciaio danno modo alle Creative Zen Hybrid di essere in un tempo comode, robuste ed efficienti nell’isolamento dall’ambiente esterno. Iinfine grazie a Bluetooth 5.2 è possibile la connettività multipoint. Grazie a ciò si associano fino a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, permettendo di rispondere alle chiamate e trasmettere l’audio rispettivamente da due dispositivi audio separati. Le cuffie Creative Zen Hybrid costavano al lancio 110 €, ora sono scese di prezzo. Su Amazon costano 70€, ma oggi le pagate solo 49 € Click qui per comprare

