Offerte Prime, Tineco vi aiuta a pulire casa risparmiando

Pubblicità

Tra le numerosissime offerte Prime non mancano quelle dedicate alle periferiche Tineco per la pulizia della casa. Sono davvero tanti gli aspirapolvere e i lavapavimenti in sconto. Ecco la lista completa di tutte le offerte che il brand ha riservato per questi due giorni di sconti.

Con l’arrivo dell’autunno cresce il desiderio di rendere i propri spazi domestici più accoglienti. Tineco risponde a questa esigenza con una serie di offerte speciali su Amazon, pensate per mantenere la casa pulita e igienizzata con praticità. Tra i prodotti in promozione ci sono lavapavimenti e aspirapolveri delle linee FLOOR ONE e PURE ONE, disponibili a prezzi scontati su Amazon e nello store ufficiale Tineco. Inoltre, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo del 2% utilizzando il codice BUJO3ERU.

Il primo dei dispositivi in sconto è Tineco Floor One S5, un lavapavimenti smart che garantisce una pulizia efficace sia per sporco bagnato che asciutto. Grazie al sistema iLoop Smart Sensor, il dispositivo regola automaticamente potenza e flusso d’acqua in base al tipo di superficie. Con un’autonomia di 35 minuti e serbatoi separati per acqua pulita e sporca, questo modello offre un’esperienza di pulizia continua e precisa.

Anche Tineco Floor One Stretch S6 è in forte sconto. Offre flessibilità per pulire ogni angolo, pensato per raggiungere anche gli spazi più difficili, grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°. Con tecnologie come l’iLoop Smart Sensor e il sistema di autopulizia MHCBS, offre fino a 40 minuti di utilizzo continuo.

Altro modello in sconto è il Tineco Floor One Switch S7: la soluzione 5-in-1 per ogni esigenza. Combina cinque accessori intercambiabili, tra cui un attacco per aspirazione e strumenti per tessuti, offrendo una pulizia completa. Grazie alla tecnologia FlashDry, che combina lavaggio e asciugatura, è possibile igienizzare i pavimenti in soli 7 minuti.

Ancora, Tineco A30S è l’aspirapolvere perfetto per le pulizie quotidiane, con una potenza di aspirazione di 160W e un serbatoio da 1 litro, è ideale per la pulizia di tappeti e pavimenti duri. L’autonomia fino a 60 minuti permette di pulire l’intera casa senza interruzioni.

Tra le ultime offerte anche Tineco iFloor 5 Breeze Complete, il lavapavimenti senza fili che permette di pulire pavimenti sigillati come legno, piastrelle e laminato in modo rapido ed efficiente. Con un’autonomia di 35 minuti e un design leggero, è perfetto per pulire ampie superfici in poco tempo.