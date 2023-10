Creative Zen Hybrid, con coupon sconto le pagate solo 47€

Dalle qualità delle cuffie Creative Zen Hybrid vi abbiamo già detto nel corso della nostra recensione. Ovvi vi diciamo della loro convenienza grazie ad uno coupon sconto del 30% che le porta all’irrisorio, per il contenuto tecnico, di 47 €.

Queste cuffie over the ear, hanno praticamente tutto quel che serve a cominciare da un efficiente sistema di soppressione del rumore che, secondo Creative, opprime fino al 95% dei rumori ambientali con la cancellazione ibrida del rumore, una tecnologia combinata di tecniche Feedforward e Feedback ANC. C’è anche una modalità trasparenza e la possiblità di spegnere il sistema per risparmiare energia.

L’autonomia è molto importante: 27 ore con ANC acceso. Il cavo USB-C in dotazione permette una ricarica rapida di 5 minuti per 5 ore di musica. Usando la modalità cablata tramite una presa analogica da 3,5 mm permette di allungare ulteriormente la durata dell’ascolto.

Sono anche cuffie che possono essere usate per la comunicazione. Le Creative Zen Hybrid hanno infatti un microfono integrato che isola la voce.

Idriver al neodimio a banda larga da 40 mm promettono un suono di alta qualità, dai bassi precisi con una firma sonora calda fino ad alti chiari e puliti. I comandi necessari si trovano sull’auricolare destro, in modo che siano facilmente accessibili.

Le Creative Zen Hybrid anche facilmente trasportabili. Le potete infatti piegare a vari livelli fino a ridurre in maniera considerevole il loro ingombro, una soluzione perfetta per riporre le cuffie nella borsa del laptop o nel bagaglio a mano in aereo.

Il rivestimento in ecopelle particolarmente morbida che si adatta comodamente anche dopo lunghe ore di ascolto e il nucleo interno rinforzato in acciaio danno modo alle Creative Zen Hybrid di essere in un tempo comode, robuste ed efficienti nell’isolamento dall’ambiente esterno.

Le cuffie Creative Zen Hybrid costavano al lancio 110 €, ora sono scese di prezzo. Su Amazon costano78,99€, con un coupon le pagate solo 47€.

Click qui per comprare