Apple spende 50 milioni di dollari per addestrare la sua AI con articoli in licenza

Nelle ultime settimane Apple ha avviato negoziati con importanti agenzie di stampa e case editrici, chiedendo il permesso di utilizzare articoli vari per addestrare un suo sistema di intelligenza artificiale generativa.

Lo scrive il New York Times riferendo di accordi pluriennali da almeno 50 milioni di dollari, per ottenere in licenza articoli con notizie varie come base per addestrare la sua AI. Tra le testate e le organizzazioni che Apple ha contattato, ci sono: Condé Nast, la casa editrice di Vogue e The New Yorker; NBC News, e IAC, il conglomerato di People, The Daily Beast e Better Homes and Gardens.

Le IA generative possono essere usate per vari scopi, compresi compiti come la trascrizione delle interviste e il fact-checking; sono in grado di tenere conto del contesto, creare contenuti coinvolgenti, sintetizzare e organizzare le informazioni, automatizzare processi aziendali e molto altro.

Microsoft, OpenAI, Google e Meta hanno tutte presentato chatbot che sfruttano a fondo l’IA generativa; Apple finora è rimasta più o meno silente in questo ambito anche se i dirigenti della Mela hanno più volte fatto capire che qualcosa bolle in pentola.

Non è chiaro quali e quante testate hanno accettato le condizioni di Apple (il New York Times riferisce di un atteggiamento “cauto” da parte delle testate).

In precedenza sono circolate indiscrezioni secondo le quali la Casa di Cupertino lavora a “Apple GPT”, una sua IA che dovrebbe offrire funzionalità sulla falsariga di ChatGPT, e di dipendenti che avrebbero accesso a un framework conversazionale dedicato denominato “Ajax”.

Il successo di ChatGPT e simili, ha spinto molte aziende a creare AI conversazionali simili e offrire capacità di elaborazione del linguaggio naturale, analizzando quest’ultimo con l’aiuto del machine learning, apprendere con tecniche di rafforzamento, analizzare le richieste e generare risposte adeguate.

La popolarità dei chatbot con IA avrebbe fatto “rizzare le antenne” a Apple, preoccupata di rimanere indietro rispetto alla concorrenza

