Il D-Pad Steam Deck con insetti può non piacere

Valve si impegna straordinariamente per rimuovere i bug dall’esperienza di Steam Deck con aggiornamenti frequenti, tuttavia, c’è chi vuole fare il contrario: nel vero senso della parola, l’azienda Deckbuttons produce D-Pad direzionali che contengono veri insetti.

Ogni pad direzionale bianco semi-trasparente, che può essere inserito nella Steam Deck con schermo LCD o nel modello OLED più recente, è in vendita a 39,99 dollari (circa 36 euro) e contiene un insetto a caso (o insetti multipli) che Deckbuttons afferma di aver “raccolto rispettosamente dopo la loro morte naturale, scoperti in ambienti sereni come davanzali, impigliati nelle ragnatele o tranquillamente all’aperto”. Onesto.

Nel caso gli insetti non siano di proprio gradimento, Deckbuttons produce molti altri modelli di pad direzionali che non includono insetti. Sean Hollister di The Verge ha messo le mani su alcuni dei loro modelli di pulsanti più raffinati, oltre a dare un’occhiata a come vengono realizzati.

Mentre molti set di pulsanti frontali sono esauriti, ci sono ancora altri bellissimi pad direzionali disponibili. Sembra che il prezzo vari in base alla loro complessità, ma la maggior parte costa 24,99 dollari, circa 23 euro.

La procedura per installare uno di questi pad direzionali, così come gli altri pulsanti frontali dello Steam Deck, non è particolarmente complessa, ma neppure banalmente semplice. Deckbuttons offre comunque un tutorial da poter seguire, incluso quali strumenti serviranno per installarli.

Tra le ultime novità Valve a dicembre l’addio a macOS Mojave e High Sierra, mentre a novembre è arrivato il supporto di Steam nei Chomebook ma per giocare è un’altra storia.

Tutte le notizie sui videogiochi da questa pagina di macitynet.