Sconto del 10% e ricco bundle omaggio per il lancio di OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G

OPPO ha annunciato oggi il lancio in Italia dei suoi ultimi smartphone della serie Reno in Italia: OPPO Reno10 Pro 5G e OPPO Reno10 5G. Un lancio in grande stile, con tanto di kit omaggio che per il modello più costoso include anche gli auricolari OPPO Enco Air 3 Pro e la smart band OPPO Band 2

Partiamo dai telefoni, dispositivi che puntano al design sottile e leggero, ma che migliorano rispetto al passato la presa e l’estetica premium grazie a un design curvo in 3D, uno spessore di soli 7,89 mm e un peso di 185 grammi.

Il Reno 10 5G vanta di uno schermo curvo da 120Hz e una fotocamera per ritratti teleobiettivo da 32MP. Migliora queste caratteristiche il Reno 10 Pro 5G con un sensore Sony IMX709 da 32MP e una fotocamera primaria Sony IMX890 da 50MP con supporto OIS.

Reno 10 Pro 5G e Reno 10 5G hanno, rispettivamente, un processore Snapdragon 778G octa-core e un SoC Dimensity 8200. Tutti i dispositivi della serie Reno 10 offrono un display AMOLED e Android 13. Inoltre, entrambi gli smartphone includono un trasmettitore IR e la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC Flash Charge fino a 100W.

Per quanto riguarda la memoria e lo storage, tutti i dispositivi della serie Reno 10 offrono 16GB di RAM e ROM tra 256GB o 512GB, a seconda della variante prescelta.

Più nel dettaglio, il modello Reno 10 Pro 5G è dotato di un processore Snapdragon 778G e di una GPU Adreno 642L, mentre la variante Reno 10 5G affianca al SoC Dimensity 8200 una GPU Mali-G610 MC6.

A livello multimediale, Reno 10 Pro 5G offre una fotocamera primaria da 50MP, OIS, una lente ultra-grandangolare da 8MP e una lente teleobiettivo da 32MP.

Il Reno 10 5G include, invece, una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera teleobiettivo da 32MP. Tutti e due i modelli avranno una fotocamera frontale da 32MP. Ancora, a livello di batteria, il Reno 10 Pro 5G e il Reno 10 5G sono dotati di una batteria da 4600mAh con supporto alla ricarica da 80W.

OPPO Reno10 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Glossy Purple e Silvery Grey, che secondo la società è in grado di donare allo smartphone un aspetto capace di trasmettere calma e tranquillità, mentre OPPO Reno10 5G è disponibile in due colorazioni accattivanti basate sullo stile OPPO Glow – Ice Blue e Silvery Grey.

Prezzi e promozioni

Oppo offre al lancio (dal 4 al 16 luglio) uno sconto del 10% su tutti e due i modelli. Questo significa che OPPO Reno10 5G lo si compra a 449,00€ (invece di 499,99€) e che OPPO Reno10 Pro 5G costa 585,00€ (al posto di 649,99€).

Oltre a questo la promozione, sempre valida 4 al 16 luglio vi permette di riscattare un bundle che per Oppo Reno10 Pro 5G include cover per lo smartphone (€ 19,99), Air 3 Pro (€ 89,99), OPPO Band 2 (€ 69,99), supporto auto (€ 9,90). Per Oppo Reno10 5G nel bundle ci sono la cover, Air 3 Pro e il supporto auto. In pratica un valore che oscilla tra 120 e 190 €.

Per comprare andate su Amazon, uno dei rivenditori che permette di accedere alla promozione, poi seguendo le istruzioni (per Oppo Reno10 Pro 5G e per Oppo Reno10 5G) potrete riscattare la promo per il bundle.