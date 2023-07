Picsart genera GIF animate con intelligenza artificiale AI fuori di testa

Preparatevi perché ora non serve più cercare tra mille GIF animate o riciclare dagli amici quelle che vanno per la maggiore: il nuovo strumento di intelligenza artificiale AI dell’app Picsart genera infinite GIF animate sempre originali e perfette per l’occasione a partire dal testo scritto dall’utente.

Mode e filoni della tecnologia vanno e vengono come funghi, ma l’uso delle GIF animate rimane saldo. Anche gli utenti più restii alle sciocchezze che inondano le chat ogni tanto si sorprendono mentre fanno un tap lungo sull’ultima geniale GIF animata che rende perfettamente un’idea, una sensazione, uno stato d’animo, o semplicemente è così fuori di testa da risultare memorabile.

Ora con Picsart chiunque può crearsi la sua GIF animata semplicemente scrivendo la prima assurdità che gli viene in mente. L’esempio offerto dallo sviluppatore è calzante: basta dare in pasto all’AI il prompt “gatto che fa karate” (A cat doing karate) per vederlo comparire dopo pochi instanti nella GIF aniamata.

Rende molto bene l’idea anche il prompt “Me jumping into a dumpster fire” letteralmente “Io che salto nel fuoco di un cassonetto”, una GIF perfetta da inviare il lunedì mattina.

Finora gli smanettoni si sono divertiti con modelli AI che generano immagini fotorealistiche e anche di fantasia con qualità sempre migliore, ma per lo più statiche, vedi i più famosi DALL-E e Midjourney.

Invece con lo strumento AI di Picsart è possibile dare libero sfogo alla propria fantasia per ammirare subito il risultato nella GIF animata. Vero che Picsart genera immagini solo in stile cartoon, non fotorealistiche, ma per le GIF animate forse è ancora meglio così.

Si fa tutto dall’app Picsart AI Modifica Foto per iPhone, iPad, Messaggi su App Store e anche per Android, su Google Play Store dove invece si chiama Picsart AI Photo Editor, Video.

Se la GIF appena sfornata piace si può scaricare sul proprio smartphone pronta all’uso per la prossima chat. L’app fa molto, molto di più perché è un editor tuttofare per fotoritocco, video montaggio con una valanga di strumenti e modelli pronti all’uso per creare immagini e filmati per i social, inclusa una montagna di effetti e filtri.

Tutto questo non è gratis. Si può provare tutto, anche il nuovo strumento AI per creare infinite GIF animate, ma al termine del periodo di prova bisogna abbonarsi sottoscrivendo il piano mensile (7,49€), annuale (27,99€) oppure con una delle altre offerte dello sviluppatore.

