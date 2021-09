Sconto del 25% su 4 prese smart Shucko compatibili HomeKit, 44,50€

Se vi serve un po’ di domotica in casa, oggi avete una buona occasione: quattro prese smart compatibili anche con HomeKit, oltre che Alexa e Assistente Google a solo 44,50 euro grazie ad un coupon. Le prese di cui pariamo sono prodotte da Meross, un marchio popolare e molto affidabile che sta sostenendo con convinzione lo standard di automazione domestica di Apple.

Si tratta di quattro adattatori Shucko che una volta connessi alla presa offrono la possibilità di gestire via WiFi tramite Siri gli elettrodomestici da qualsiasi posizione. Potremo dire cose come “Hey Siri, spegni la lampadina” o “fai partire la lavatrice”. A disposizione, mediante l’apposita App, c’è anche un telecomando che consente di accendere e spegnere la presa WLAN da qualsiasi luogo. È anche possibile controllare lo stato della spina collegata o impostare orari di accensione e spegnimento mediante un timer. Tutti i dati vengono trasferiti in modo sicuro e salvati su server Amazon AWS.

È bene sottolineare che questi smart plug a differenza di altri prodotti Meross non analizzano anche il consumo energetico in tempo reale e non registrano lo storico del dispositivo connesso.

Come accennato siamo di fronte ad una offerta davvero molto appetibile. Parliamo di quattro prese in standard Shucko ad un prezzo di solo 44,50 euro invece che 59,99 euro. Per avere lo sconto cliccate “Applica Coupon” che trovate sotto il prezzo.