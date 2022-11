Black Friday, il dock Satechi per caricare Apple Watch e Airpods Pro 2 a 30€

Un caricabatterie per Apple Watch compatto, tascabile, privo di cavo, complicazioni ed ingombri? È il caricabatterie di Satechi che questa settimana trovate in sconto in occasione del Black Friday a solo 30€.

Questo accessorio è molto simile ad alcuni che vi abbiamo presentato in passato. La sua particolarità è nel design: invece di essere una “pastiglia” collegata ad un cavo come nel caso del caricabatterie Apple è una piattaforma con un connettore USB-C. È sufficiente posizionare l’orologio sulla superficie magnetica per avviare la ricarica. Come con il caricatore di Apple, questo accessorio utilizza ricarica wireless induttiva per ricaricare la batteria dell’orologio smart della Mela. E’ realizzato in materiale ignifugo, compatibile con con tutti i modelli Apple Watch, con tutte le serie e le dimensioni.

La natura compatta dell’accessorio si presta alla portabilità, tuttavia, è l’assenza di cavi ingombranti a renderlo un perfetto compagno per viaggi e spostamenti. Con il suo lato più lungo che arriva a poco più di 5 centimetri, pesa appena 30 grammi, così da poterlo facilmente trasportare in una borsa o anche in tasca. Satechi evidenzia che il caricabatterie USB-C può anche essere anche collegato a un adattatore da parete o qualsiasi altro dispositivo compatibile; può anche essere collegato ad un caricabatterie USB-C, purchè posizionato in maniera da tenere in equilibrio in maniera sicura il vostro Apple Watch. Qui sotto lo vedete in ricarica con un iPad Pro

Da notare che pur non essendo esplicitato direttamente il caricabatterie dovrebbe essere in grado di ricaricare anche gli ultimi Airpods Pro 2. Questo perchè Apple ha reso compatibile la loro custodia con i caricabatterie di Apple Watch come questo di Satechi. In compenso nonostante sia un caricabatterie USB-C non è veloce quanto il caricabatterie USB-C con cavo di Apple. Le prestazioni sono quelle tipiche di un classico caricabatterie USB-A.

Il dock Satechi costerebbe 42€ in offerta per il Black Friday costa 30€. Il prezzo