Il pallone di Euro 2024 rileva falli e rigori con AI

Un concentrato di tecnologia il tutto realizzato con materiali ecosostenibili: il pallone Adidas ufficiale che verrà impiegato in tutte le partite di Euro 2024 integra sensore di movimento e invio dati in tempo reale agli arbitri, ma sfrutta anche tecnologia di intelligenza artificiale AI che viene impiegata per velocizzare le decisioni sul campo.

La struttura del pallone è composta da una camera d’aria in gomma naturale rinnovabile e calotta in doppio strato di tessuto Pes che offre resistenza. Al centro un sistema di sospensione protegge il sensore di movimento che rileva ogni più piccolo movimento del pallone.

I dati rilevati vengono inviati in tempo reale agli ufficiali di gara: l’intelligenza artificiale viene impiegata per analizzare i dati della posizione del pallone e dei giocatori. In questo modo diventa semiautomatico il rilevamento del fuorigioco, dei falli di mano e anche l’assegnazione dei calci di rigore. Sensore e trasmissione dati funzionano grazie a una batteria interna con ricarica wireless a induzione.

Il nome ufficiale del pallone Adidas è Fussballliebe, letteralmente amore per il calcio: è la prima volta che la tecnologia Adidas Connected Ball viene impiegata nelle partite del campionato Europeo 2024. Tecnologia e automatismi AI non sostituiscono le decisioni di guardialinee e arbitro, ma diventano uno strumento prezioso per prendere decisioni più giuste e più rapide durante le partite.

Vengono ridotti sensibilmente i tempi di analisi per tocchi di mano e per l’assegnazione o meno dei calci di rigore, con interruzioni forzate più brevi della competizione. In breve il pallone smart e connesso offre vantaggi a tutti, inclusi ufficiali di gara e tifosi che possono godersi uno spettacolo con meno interruzioni.

Anche l’esterno, composto da 20 pannelli in poliuretano, è stato progettato nei minimi dettagli con studi in laboratorio e sul campo per assicurare il flusso d’aria desiderato e precisione. Oltre ai colori rosso, blu, verde e arancione che richiamano le nazioni partecipanti, sulla superficie sono riprodotte le illustrazioni di ogni stadio che ospiterà le partite del torneo Euro 2024, inclusi i nomi delle dieci città ospitanti.

Si parte con la prima partita a Monaco di Baviera il 14 giugno. La versione del pallone Adidas con Connected Ball Technology non sarà commercializzata, mentre la versione ufficiale priva di componenti è proposta in vendita a 150 euro. Tutte le immagini di questo articolo sono di Adidas.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.