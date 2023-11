Come verificare se negli AirTag è presente il firmware aggiornato

Apple distribuisce di tanto in tanto nuovi firmware per gli AirTag, software di sistema destinati ai piccoli tracker che consentono di localizzare gli oggetti personali tramite l’app “Dov’è”.

A questo indirizzo è possibile ottenere informazioni su modifiche e funzionalità incluse negli aggiornamenti firmware degli AirTag.

Apprendiamo ad esempio, che il firmware 2.0.36 risolve un problema per cui l’accelerometro non si attivava in determinati scenari; il precedente firmware 2.0.24 consente di localizzare un AirTag sconosciuto rilevato in movimento tramite la funzione “Posizione precisa” e altre novità ancora.

Di altre novità tiene conto il sistema operativo di iPhone; ad esempio con l’update a iOS 17 è possibile condividere un AirTag con familiari e amici.

Come si aggiornano gli AirTag?

Gli aggiornamenti degli AirTag sono gestiti ed eseguiti in modo silenzioso direttamente da Apple; l’utente non ha modo di accorgersi quando è presente un nuovo update ma con un piccol trucco è ad ogni modo possibile verificare la versione dell’aggiornamento. Di seguito vi spieghiamo come fare:

1) Aprite sull’iPhone l’app “Dov’è”.

2) Selezionate la sezione “Oggetti” nella schermata in basso

3) Fate tap sull’AirTag di vostro interesse e poi di nuovo tap sulla scritta “Ce l’hai tu” a sinistra, sotto il nome dell’oggetto): apparirà il numero di serie e la versione del firmware dell’oggetto.

Nel momento in cui scriviamo l’ultimo update firmare di AirTag è la versione 2.0.61, release che Apple sta distribuendo gradualmente.

Come faccio a ottenere i nuovi aggiornamenti firmare degli AirTag?

Non c’è modo di forzare manualmente gli update. Basta ad ogni modo tenere di tanto in tanto gli AirTag vicini agli iPhone per essere sicuri che i firmware vengano aggiornati e installati man mano che questi sono disponibili (i firmware di questi oggetti sono file di piccole dimensioni e il tempo di scaricamento e installazione automatica è molto breve).

Come avviene la distribuzione graduale degli aggiornamenti?

Stando a quanto riferisce il sito statunitense Macumors, l’ultimo aggiornamento rilasciato a novembre era nei primi giorni installato sull’1% degli AirTag; il 7 novembre era sul 10% dei dispositivi, per passare al 35% il 14 novembre e arrivare al 100% entro il 28 novembre.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.