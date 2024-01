Dreame L10s Pro, il robot aspirapolvere e lavapavimenti al minimo su Amazon

Se siete alla ricerca di un robot che lavi e aspiri autonomamente in casa, ma senza spendere una fortuna, ecco DrameBot L10s Pro. Si tratta di un robot che in grado di riunire le più avanzate tecnologie di pulizia robotica. Questo robot aspirapolvere completamente automatizzato offre prestazioni di pulizia di fascia alta, sebbene il prezzo sia quello tipico di una fascia medio bassa. Al momento si acquista su Amazon a 399,00 euro.

Dotato di una navigazione avanzata e personalizzabile, questo L10s Pro utilizza un sistema di rilevazione degli ostacoli e una telecamera basata sull’intelligenza artificiale per garantire una pulizia efficiente ed efficace completamente automatizzata. In appena 5-10 minuti, il robot crea una mappa della casa, permettendo di programmare e personalizzare la pulizia tramite l’app o comandi vocali.

Le caratteristiche di pulizia di questo L10s Pro sono sono ancor più avanzate grazie alla presenza di moci rotanti pressurizzati, che ruotano ad velocità per rimuovere anche le macchie più ostinate. Il serbatoio dell’acqua da 190 ml assicura una pulizia accurata delle macchie più incrostate, mentre la potenza di aspirazione da 5300Pa permette di rimuovere in profondità la polvere, e anche i peli di animali, sporco e residui vari, rendendolo ideale per le famiglie con animali domestici.

Il Dreame L10s Pro è progettato per affrontare ogni tipo di pavimento, grazie ai 4 livelli di aspirazione e ai 3 livelli di utilizzo dell’acqua. Questa versatilità consente di adattare il sistema di pulizia a parquet, piastrelle, moquette, tappeti e altri tipi di pavimenti.

Con una batteria potente da 5200 mAh, il L10s Pro assicura sessioni di pulizia prolungate, mentre la connessione Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz consente il controllo attraverso app e la compatibilità con assistenti vocali come Alexa, Siri e Google, per rendere l’esperienza ancora più intuitiva.

Inclusi nella confezione, oltre al Robot, anche la base di ricarica, una spazzola laterale, uno strumento di pulizia e un cavo di alimentazione. Ancora, i moci con supporti e i vari manuali. Il robot ha dimensioni piuttosto compatte, pari a 350*350*97mm, con un peso di 3,7 kg.

Solitamente ha un costo di 450 euro, mentre al momento lo si può acquistare a 399 euro.