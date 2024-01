Tesla Model 3 vince il test di autonomia invernale

Dagli USA arrivano report allarmistici di lunghe code avvistate di auto Tesla in fila per fare ricarica, oltre che di Tesla bloccate perché impossibilitate a ricaricare nel gelo che ha colpito l’area di Chicago, anche se poi si è scoperto che il problema non era dovuto alle auto: ora dalla Finlandia si scopre che Tesla Model 3 Highland, ultimo modello entrato in produzione a fine 2023, è l’auto elettrica che ha vinto il confronto invernale di autonomia tra dieci elettriche testate a -20 gradi.

Il test è stato realizzato in Finlandia dalla rivista Tekniikan Maailma mettendo a confronto Volkswagen ID.7 Pro Elegance, BWM i5 eDrive 40M Sport, BYD Dolphin Comfort, Hyundai Kona Electric 65kWh Premium e MG4 Luxury tra le altre, oltre a Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Ogni auto è stata guidata a temperature di meno 20 gradi fino a quando il veicolo è diventato inutilizzabile.

Anche se l’auto di Elon Musk conquista il primo posto, la sua autonomia nella prova invernale risulta dimezzata, ha percorso in totale 300 km, rispetto a quanto dichiarato ufficialmente dal costruttore secondo lo standard WLTP che per la configurazione di Tesla Model 3 in prova è di ben 629 km. Questo solleva non poche perplessità sullo standard WLTP che per la misurazione dell’autonomia prevede prove in laboratorio con temperature di circa 23 gradi.

Ma non è solo l’autonomia invernale a distinguere Tesla dalle concorrenti. L’autore del test Lauri Ahtiainen di Tekniikan Maailma rileva che “Il freddo intenso ha un effetto, ma in condizioni meteorologiche avverse, alcune auto sono state ancora in grado di valutare molto bene l’efficienza della batteria, e alcune si sono fermate inaspettatamente”.

Alcune elettriche hanno cessato improvvisamente di funzionare, anche se la batteria era ancora al 7%, come è successo per esempio a Hyundai Kona Electric. Altri come Volkswagen ID.7 e MG4 hanno attivato misure di risparmio energetico quando la batteria è entrata in riserva, riducendo il riscaldamento dell’abitacolo fino al 15 – 10%.

