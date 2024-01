Disponibile l’aggiornamento a macOS Sonoma 14.3

Apple ha rilasciasto la versione definitiva dell’aggiornamento a macOS Sonoma 14.3, terzo update di rilevo per il sistema operativo destinato ai Mac e presentato a settembre dello scorso anno.

mcOS Sonoma 14.3 arriva a poco più di un mese dall’update a macOS Sonoma 14.2 e integra piccole novità e soluzioni a bug minori.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che macOS Sonoma 14.3 integra migliorie per Apple Music e per altre funzionalità, oltre a risolvere alcuni bug e integrare update di sicurezza.

In particolare, le playlist collaborative in Apple Music consentono di invitare amici a seguire le nostre playlist e tutti possono aggiungere, riorganizzare e rimuovere brani. Reaction con emoji possono essere aggiunte a qualsiasi traccia nelle playlist collaborative di Apple Music.

Altra piccola novità dell’update a macOS Sonoma 14.3 sono dettagli su AppleCare e Garanzia che è possiible richiamare da Impostazioni > Generali, con indicazioni non solo sul dispositivo dove che stiamo usando in quel momento ma anche sulla copertura per i dispositivi connessi al nsotro ID Apple e per alcuni di quelli abbinati tramite Bluetooth.

Come scaricsare l’aggiornamento di macOS Sonoma

Per scaricare l’aggiornamento di macOS Sonoma basta aprire Impostazioni di Sistema, selezionare la voce “Generali”, fare click su “Aggiornamento software”, attendere il completamento della verifica degli aggiornamenti e installare quelli proposti.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.