Black Friday in anticipo, forno da incasso Hisense per “pizzofili”, sconto coupon a 299€

Siete appassionati di pizza e volete in un tempo un forno polivalente da incasso per la vostra cucina? Niente di meglio che l’Hisense BI62216AX un multifunzione che, nell’anticipo del Black Friday (in vista del quale vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram con tutti i migliori sconti) trovate in sconto a solo 299€.

Questo forno innanzitutto è perfetto proprio per la pizza. Al contrario di altri forni che arrivano a 220° questo tocca i 300°. Non sono i 400 di alcuni forni specializzati ma si tratta di una temperatura sufficiente per un’ottima e rapida Napoletana.

La piazza non è l’unica sua specialità. Questo accessorio di di Hisense è un vero coltellino svizzero per appassionati di cucina e al contrario dei forni specializzati non richiede un doppio acquisto (un forno per Pizza e uno per tutto il resto) perché è in grado di fare tutto

la cavità da ben 77 litri è tra le più grandi del mercato e permette di cucinare pietanze di grandi dimensioni

Può sfruttare in combinazione con la termo ventilazione, la cottura simultanea multilivello

Preriscaldamento rapido: in soli 6 minuti raggiunge una temperatura di 200 °C

Ciclo di pulizia integrato Steam Clean: in 30 minuti col vapore si sciolgono le macchie più ostinate

Guide Telescopiche 1 livello per estrarre la leccarda per controllare il grado di cottura in perfetta sicurezza ed evitando scottature.

La ventola nella parete posteriore del forno assicura una costante circolazione dell’aria calda intorno all’arrosto o ai dolci

Come abbiamo accennato si tratta di un forno da incasso. Le misure le vedete qui sopra. Dal punto di vista energetico è un classe A.

Il forno Hisense BI62216AX su Amazon costerebbe 329€ che è già un prezzo in sconto. Ma se applicate il coupon che c’è in pagina lo pagate solo 299€. Si tratta del prezzo più basso che abbiamo visto in circolazione, considerando che è inclusa anche la spedizione.

