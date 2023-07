Poche calorie e poca spesa, coupon a 53,99€ per friggitrice ad aria

Se siete golosi di fritti e volete evitare di sottoporvi ad un tour de force quando dovrete mettere il costume c’è un coupon sconto che fa al caso vostro e che riduce il prezzo della friggitrice CCJ a solo 53,99€

Questo accessorio per la casa fa tante cose. La prima e più importante è cucinare i fritti (e molte altre cose) con nessun o poco condimento. Ma essendo, nei fatti, un forno ventilato capace di raggiungere fino 200° di temperatura con circolazione d’aria calda a 360°, in essa potremo anche scongelare e far fermentare cibi. In pratica è un tutto in uno: friggitrice, un essiccatore per frutta, un forno a microonde e un forno elettrico.

Con il touch screen digitale integrato, è possibile leggere facilmente la temperatura impostare e il tempo. È possibile regolare la temperatura da 80 a 200° C e il tempo da 0 a 24 ore, ideale per la maggior parte delle esigenze di cottura. Facile e facile da usare per preparare carne, pesce, verdure e dolci.

Offre 7 menu preimpostati ti aiutano a trovare rapidamente l’impostazione giusta per il piatto che desiderate: pollo, bistecca, pesce, costolette, pasticcini, gamberi e patatine fritte.

La friggitrice costerebbe 89,99 euro. Ma la potete comprare a solo 53,99 euro, grazie ad un un coupon del 40% da applicare nel carrello. Impossibile o quasi trovare un prodotto con queste caratteristiche a questo prezzo.

Click qui per comprare