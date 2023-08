Nomad Glow in the Dark è il cinturino Apple Watch che brilla al buio

È un cinturino del tutto particolare il Glow in the Dark che Nomad ha appena lanciato sul mercato: compatibile con Apple Watch Ultra, nonché Serie 8, 7, 6, SE e tutte le altre precedenti edizioni, durante il giorno è di un delicato colore bianco, mentre al buio si illumina di verde.

È costruito in gomma fluoroelatomerica FKM, materiale noto soprattutto per la sua capacità di sopportare temperature elevate (fino a 200°C, è la gomma più resistente al calore che si trova oggi in commercio) ma anche perché offre una eccezionale resistenza all’aggressione di combustibili e di prodotti chimici.

Si chiude al polso con il meccanismo pin-and-tuck che sostanzialmente aggancia il perno in alluminio al cinturino mentre l’estremità che avanza rimane ben nascosta sotto al polso.

Analogie e differenze con altri cinturini

È poi impermeabile e si può usare anche in acqua salata, e lungo tutta la superficie presenta dei canali di ventilazione che, analogamente ai fori dei cinturini Nike per Apple Watch, offrono una migliore traspirabilità.

Pare sia più rigido del cinturino Sport di Apple, ma a detta di chi l’ha provato ciò lo rende anche «più comodo al polso». Non solo: dicono che si illumini al buio proprio come mostrato nelle immagini pubblicitarie dall’azienda, anche se il bagliore appare un po’ meno potente; il grado di luminosità – dicono – dipende da quanta luce riceve durante il giorno.

Dove comprare e quanto costa

Come dicevamo di giorno è bianco, al buio diventa verde, e presenta una finitura satinata che appare gradevole al tatto. È disponibile sul sito ufficiale nelle misure da 49, 45, 44 e 42 mm al prezzo di 60 $; purtroppo è stato presentato in edizione limitata che ha già registrato il tutto esaurito e non sappiamo se tornerà di nuovo in vendita.

Su Nomad

Di Nomad abbiamo parlato altre volte in passato: da diversi anni infatti realizza accessori di alta qualità per dispositivi Apple. Un esempio concreto lo trovate nella recensione del Nomad Strap, uno dei primi cinturini di terze parti per Apple Watch «che matura nel tempo»; più di recente abbiamo segnalato il supporto MagSafe per iPhone e la custodia per il telecomando di Apple Watch con taschino per AirTag.