Black Friday, HONOR Watch GS 3 in sconto a 134,99€

In offerta lampo in occasione del Black Friday va in promozionem l’elegante smartwatch HONOR Watch GS 3: 134,40€ invece che 159,99 €.

Si tratta di un orologio smart ma con design classico, che non sfigura al polso in tutte le occasioni anche quelle più formali. HONOR Watch GS 3 è caratterizzato da un design ultrasottile di 10,5 mm, ed è realizzato in acciaio inossidabile 316L completamente lucidato, con un peso di soli 44 grammi.

Impiega un vetro curvo 3D, sotto al quale è presente un quadrante rotondo da 45,9 mm e un touch screen AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità massima di 1000 nit e una risoluzione di 326 PPI.

Basato sulle capacità di ricerca e sviluppo di HONOR, HONOR Watch GS 3 è il primo smartwatch del marchio dotato di sensori avanzati di frequenza cardiaca PPG a 8 canali per catturare più segnali ottici. Utilizza molteplici algoritmi di fusione per annullare il rumore del movimento durante l’esercizio fisico, così da ottenere dati più accurati. Non manca la possibilità di tenere sotto controllo il monitoraggio della SpO2 per verificare i livelli di ossigeno nel sangue.

L’orologio consente inoltre di monitorare i livelli di stress di chi lo indossa e, se necessario, suggerisce anche allenamenti per la respirazione. HONOR Watch GS 3 è dotato di oltre 100 modalità sportive e il rilevamento automatico di sei sport diversi, che consentono agli utenti di registrare e monitorare facilmente le proprie prestazioni e i propri risultati, nonché i dati sulla salute.

Ancora, all’interno è presente il sistema GNSS a doppia banda di frequenza, così da offrire una ottima capacità di localizzazione per gli sport all’aperto; non manca la certificazione per resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri. Quanto all’autonomia, invece, HONOR Watch GS 3 vanta una durata fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo, mentre con GPS in funzione la durata scende a 30 ore.

Potete comprarlo a 134,40 € invece che 159,99 €.