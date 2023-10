Hub per tutto, 10 Gbps, 85W oggi in sconto del 30% a solo 77 €

L’hub perfetto per il mondo Apple esiste ed è anche in sconto. Si tratta del Revodok 11 In 1 di Ugreen che oggi pagate 77 euro invece che 110 euro grazie ad un coupon che permette di avere un ribasso del 30%.

Che cosa offre questo hub? Praticamente tutto. In primo luogo è un Hub USB-C che ha la capacità, come dice il nome, di svolgere 11 differenti funzioni di cui la prima è permettere la ricarica del vostro dispositivo, sia esso un Mac, un iPad e persino un iPhone 15, con una potenza di 100W (di cui 85 disponibili alle periferiche). Oltre a questo presenta

Due porte HDMI 8K@30Hz,

Due dispositivi che si ricaricano o trasmettono dati su porte USB A 3.2

Una USB C 3.2 per dati fino a 10 Gbps

Una USB-A 3.0

1 porta gigabit ethernet rj45

2 slot per lettori di schede SD/TF

1 porta jack audio da 3,5 mm

Sarebbe troppo lungo spiegare che cosa è possibile fare in pratica con tutto questo. Noi sottolineiamo le due porte HDMI perfette per chi ha necessità di collegare due schermi (uno a 8K@30Hz o due a 4K@60Hz) per lavorare e sulla velocità della porta USB-C 3.2. Con i suoi 10 Gbps non supporta la massima velocità possibile dei Mac e degli iPad che possono arrivare a 40 Gbps, ma quella dell’hub è più che sufficiente per lavorare velocemente sfruttando dischi e memorie esterne. È anche la massima velocità possibile per un iPhone 15 Pro.

Come abbiamo accennato la porta USB-C in entrata è in grado di gestire fino a 100W e di distribuirne 85 (15 sono consumati dall’hub). 85 W permettono di lavorare tranquillamente con qualunque Mac. Nel caso dei più potenti la batteria potrebbe non essere ricaricata mal la macchina resterà attiva consentendo di operare senza preoccuparsi di dover collegare un altro cavo per non restare senza energia.

Infine il lettore di schede SD/TF consente la lettura simultanea di due schede con velocità di trasferimento fino a 104MB/S, l’ideale per scaricare foto anche molto pesanti senza attendere troppo tempo.

Questo hub che per le sue caratteristiche avrebbe un prezzo più che onesto di 109,99€, oggi ha un coupon sconto del 30%. Basta cliccarlo per ridurre il prezzo a 77€, un vero affare.

Click qui per comprare e aggiungere il coupon