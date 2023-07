Prime Day, al minimo a 78 € Satechi Quatro la batteria che ricarica iPhone, Apple Watch e Airpods insieme

Una batteria che ricarica tre dispositivi Apple in un colpo di cui due in wireless? È Satechi Quatro un interessante batteria che oggi è in promozione in occasione del Prime Day a 78€ grazie ad uno sconto sul listino e ad un ulteriore ribasso del 5% nel carrello.

Di Satechi Quatro abbiamo parlato al lancio. Di base si tratta di una semplice batteria esterna ma che nasce per il mondo Apple e offre il supporto alla ricarica wireless diventando una sorta di AirPower portatile. Può caricare iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente, a patto che però si usi un cavo al quale collegare l’iPhone.

Interessante l’aspetto tecnico di ricarica di Apple Watch. Non ha bisogno del caricabatterie originale, ma ha una sua piastra (certificata) integrata.

La seconda piastra wireless permette di ricaricare contemporaneamente delle cuffie. È il caso degli Airpods ma anche altri accessori di terze parti o addirittura due Airpods. Ricordiamo che con l’ultimo modello la custodia degli auricolari Airpods Pro 2 è infatti compatibile con il caricatore di Apple Watch.

L’uscita USB-C per l’iPhone è Power Delivery e arriva a 18W; può quindi ricaricare rapidamente un iPhone 11 fino a un massimo di 18 W di alimentazione in ingresso/uscita.

C’è anche una uscita USB-A aggiuntiva, perfetta per altri accessori come cuffie e auricolari che si ricaricano ancora con un cavo.

Satechi Quatro ha una capacità di 10000 mAh, sufficienti per ricaricare un paio di volte un iPhone. Oppure per caricare un iPhone, un Apple Watch e un gli Airpods. Perfetta dunque per un viaggio perchè riduce l’occupazione di spazio dentro allo zaino o alla valigia. Basta un caricabatterie solo e si caricano tre dispositivi in una volta.

Satechi Quatro costerebbe 110 €. In occasione del Prime Day la pagate 78€ grazie ad uno sconto e un coupon che la ribassa del 5% direttamente nel carrello.

Click qui per comprare.

