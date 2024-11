Samsonite sconta valigie, zaini, trolley, borse per PC e tablet al Black Friday

Pubblicità

Sono un numero infinito per colore, dimensione, modello le borse della Samsonite in sconto su Amazon per il Black Friday e in tempo per i vostri viaggi estivi.

Macitynet vi propone una lunga selezione ma quelle in offerta sono veramente tante ed è praticamente impossibile visualizzarle in una sola pagina. Sappiate comunque che per ogni modello ci sono solitamente 4 varianti di colore e per quanto riguarda il litraggio abbiamo omesso alcune delle dimensioni intermedie.

Ci sono tanti modelli dedicati ai più giovani e ai piccolissimi con i marchi Disney e franchise collegate come Marvel. Ecco la lista dei prodotti selezionati: vi ricordiamo che sono disponibili molte varianti di colore rispetto a quelle rappresentate.

Zaini

A 37,40 € invece di 58,99 € | sconto 37% – fino a 2 dic 24

A 49,30 € invece di 60,39 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 52,60 € invece di 61,83 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 53,40 € invece di 62,85 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 55,90 € invece di 60,39 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 66,70 € invece di 89,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 82,96 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 80,46 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 78,70 € invece di 105,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 81,70 € invece di 109,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 81,70 € invece di 109,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 86,20 € invece di 115,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 86,20 € invece di 115,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 48,70 € invece di 59,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 21,70 € invece di 29,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 95,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

Bagagli

A 66,70 € invece di 80,00 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 100,40 € invece di 130,97 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 112,20 € invece di 129,95 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 130,00 € invece di 151,00 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 89,40 € invece di 105,90 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 126,50 € invece di 137,40 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 131,10 € invece di 161,35 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 166,10 € invece di 188,30 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 242,20 € invece di 287,40 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 265,40 € invece di 312,35 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 282,30 € invece di 312,60 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 308,50 € invece di 350,85 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

A 337,40 € invece di 449,90 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 153,00 € invece di 175,25 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

A 130,80 € invece di 167,26 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 206,80 € invece di 299,00 € | sconto 31% – fino a 2 dic 24

A 166,70 € invece di 193,25 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 155,50 € invece di 197,81 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

A 222,30 € invece di 296,08 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 239,60 € invece di 322,78 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

A 194,20 € invece di 242,49 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 131,40 € invece di 141,30 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 127,10 € invece di 141,30 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 130,20 € invece di 147,10 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

A 155,70 € invece di 165,50 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 154,90 € invece di 180,62 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 168,70 € invece di 183,15 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 168,70 € invece di 178,13 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 176,00 € invece di 190,05 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 152,30 € invece di 163,00 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 152,30 € invece di 179,25 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 152,30 € invece di 160,45 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 154,70 € invece di 167,05 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 152,90 € invece di 164,45 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 134,20 € invece di 156,27 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 126,70 € invece di 169,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 126,70 € invece di 139,40 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 103,50 € invece di 134,72 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 95,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 94,44 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 95,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 71,20 € invece di 90,00 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

