Logitech K400 Plus, tastiera per usare il Mac e smart TV in poltrona solo 27,49 euro

Tastiera e trackpad tutto insieme. E’ questa l’essenza della Logitech K400 Plus, attualmente in offerta solo oggi su Amazon per soli 27,49 euro , che offre un sistema per scrivere su un Mac desktop stando seduti in poltrona rinunciando al mouse, oppure usarla con uno dei TV connessi che stanno andando per la maggiore.

L’accessorio è la nuova versione, migliorata, di un accessorio di grande popolarità. È totalmente senza fili (utilizza la tecnologia proprietaria di Logitech basata su un ricevitore USB Unifying) ha la peculiarità di presentare una trackpad integrato da 9 centimetri. Questo significa che, oltre che permetterci di scrivere senza essere costretti a gestire uno o più cavi, siamo anche nella condizione di dire addio al mouse. Oltre a questo la tastiera ha batterie a lunga durata (fino a 12 mesi), crittografia a 128-bit, dimensioni e peso ridotto, base per collocazione verticale e ampio raggio di funzionamento, fino a 10 metri.

La tastiera non viene elencata come compatibile con Mac, ma in realtà lo è anche se non è possibile usare il software Setpoint per configurarla, una rinuncia che è un problema minore. La tastiera infatti, una volta connessa ad un computer Apple, viene riconosciuta automaticamente; può funzionare come un ottimo sostituto della Magic Trackpad (anche se non supporta alcune gesture) visto che la trackpad integrata è letta dal sistema operativo come un mouse e il pannello in preferenze di sistema permette di configurare la sensibilità e le gesture dello scrolling come ad esempio lo scorrimento a due dita.

È anche possibile rimappare i tasti, cambiando dal tipico layout Windows a quello Mac, usando il pannello di controllo Preferenze–>Tastiera–>Tasti modificatori Ricevitore USB. Funzionano anche i tasti volume (ma non quello home che è di utilità molto scarsa) Chi trovasse fastidioso il tap to click può disattivarlo premendo il tasto funzione e il tasto sinistro della trackpad.

Un utilizzo tipico della tastiera è quello con un Mac desktop o laptop collegato ad un TV o un grande schermo per navigare o usare applicazioni comodamente seduti in poltrona. La K400 Plus può essere utilizzata anche per eliminare una tastiera e un mouse a cavo e semplificare il nostro assetto sulla scrivania. È anche compatibile, come accennato, con diversi TV connessi. È quindi utilizzabile per navigare o vedere filmati Youtube, chattare o usare Skype.

Normalmente costa 46 euro ma oggi la comprate a 27,49 euro