Logitech Lift, il mouse per non soffrire più costa solo 49,99€

Pubblicità Un mouse perfetto per chi ha problemi di postura con i mouse tradizionali. È Logitech Lift che oggi trovate a 49,99€, prezzo minimo, su Amazon. Lift (qui la recensione di Macitynet) si impugna con unangolazione ergonomica di 57 gradi, che secondo il produttore permette di dire addio per sempre a qualsiasi tipo di fastidio, permettendo di ridurre la tensione muscolare e la pressione sul polso, oltre che migliorare la postura. Lift Vertical Ergonomic Mouse è stato realizzato attraverso diverse fasi di test eseguite da utenti coinvolti dall’Ergo Lab di Logitech e con l’approvazione delle principali istituzioni che si occupano di ergonomia. L’impugnatura in morbida gomma e l’appoggio per il pollice promettono “comfort per le mani più piccole anche dopo ore e ore di utilizzo”. Il design verticale a 57 gradi offre agli utenti destrorsi e mancini una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione del polso e incentivando una postura più naturale dell’avambraccio. Il sensore ottico funziona nel range 400-4000 dpi (selezionabile). Sono presenti 6 pulsanti, compresa la rotellina per lo scrolling (che promette “velocità e precisione”). Funziona con una batteria tipo AA (non inclusa) che, a detta del produttore, garantisce il funzionamento per 24 mesi. Si connette sfruttando il ricevitore Logi Bolt USB (incluso) o via Bluetooth. Il software opzionale richiede macOS 10.15 o superiore, oppure Windows 10/11. Funziona ad ogni modo con qualsiasi sistema operativo (macOS, iPadOS, Windows, Linux, Chrome OS e Android). Quesot mouse costerebbe 81,99€. Su Amazon è spesso in sconto ma oggi lo pagate solo 49,99€, quasi il 40% di ribasso sul prezzo di listino.

