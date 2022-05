Magic Keyboard per iPad Pro e iPad Air, sconto fino al 26%

Se volete trasformare iPad Pro in un “quasi vero” computer torna l’occasione per voi oggi trovate in sconto sia la Magic Keyboard per iPad Pro 11 e iPad Air che la versione per gli iPad Pro 12,9 di seconda e terza generazione.

Come abbiamo già spiegato Apple Magic Keyboard è una tastiera completa, compatibile con tutte e due le ultime generazioni di iPad Pro, si collega al tablet mediante il classico aggancio magnetico e mette a disposizione una tastiera con pulsanti a meccanismo a forbice ed escursione di 1mm, facilitando l’inserimento dei testi. Il vero punto di forza è la trackpad, per la prima volta in arrivo su iPad.

Grazie alla superficie sensibile al tocco, l’utente può controllare il puntatore sullo schermo, ma anche effettuare gesture e scorciatoie direttamente sulla Trackpad riducendo la necessità di toccare lo schermo del tablet. In questo modo lavorando l’utente può continuare a scrivere, gestire il puntatore e le principali funzioni del sistema operativo per file, app e altro ancora senza mai allontanare le mani da tastiera e trackpad.

Tra i vantaggi che questo accessorio offre ricordiamo la regolazione libera dell’inclinazione fino a 130 gradi per ottenere sempre l’inclinazione ideale per lavorare in qualsiasi condizione, sia quando è appoggiata su un piano o una scrivania oppure sulle gambe in mobilità. Sempre per la prima volta in una cover con tastiera di Apple, i pulsanti sono retro illuminati per lavorare in qualsiasi condizione di luce.

Come abbiamo accennato in apertura in sconto ci sono due modelli di tastiera Magic Keyboard per iPad.

Quella per iPad 11″ Pro e iPad Air, che è comparabile con tutti gli iPad Pro 11″ e con gli iPad Air di quarta e quinta generazione e quella per iPad Pro 12,9 che non dovrebbe essere usata con l’ultima versione (anno 2021) degli iPad Pro 12,9″ di quinta generazione che sono leggermente più spessi e non consentono la completa chiusura della tastiera.

Vi segnaliamo che è in sconto anche la Smart Keyboard per iPad 12,9″, una tastiera completa con tutte le funzioni della Magic Keyboard tranne la trackpad che costa 179,49€ (-18%)