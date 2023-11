Black Friday, sconto sugli auricolari Sony WF-C500 perfetti per tutti i giorni a 42,73€

Se cercate un paio di auricolari full wireless al miglior rapporto tra prezzo e prestazioni è difficile trovare di meglio dei Sony WF-C500. Una sfida che diventa ancora più ardua oggi quando in occasione del Black Friday questo accessorio scende a 42,73€ il prezzo più basso che hanno avuto su Amazon.

Non parliamo, diciamolo subito, di auricolari che hanno pretese altissime ma solo quella di essere un perfetto compagno di viaggio per una giornata da pendolare : Progettati piccoli e leggeri in una forma arrotondata senza spigoli, queste cuffie si adattano saldamente e comodamente alle tue orecchie, così sei libero di concentrarti su ciò che conta: la tua musica.

Sono ha dato ai suoi WF-C500 dimensioni compatte e una forma ergonomica per adattarli e perfettamente all’orecchio. Dal punto di vista del suono contano sulla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che ripristina l’audio ad alta frequenza e il fade-out sulla traccia e sulla possibilità di personalizzare la musica con l’impostazione di equalizzazione dell’app Sony.

Offrono

Connessione stabile grazie al design ottimizzato dell’antenna

bassa latenza audio

Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10

Resistenza all’acqua con la certificazione IPX4

durata della batteria di 10 ore più altre dieci dalla custodia con la ricarica rapida

Funzionamento ad un solo auricolare

Questi auricolari ancora oggi sono in vendita a 100€ sul negozio ufficiale Sony. In circolazione si trovano a meno. Amazon li vende da tempo intorno ai 50/60 €. Oggi per il Black Friday li comprate a solo 42 euro. Si tratta del prezzo chiesto da un qualunque produttore cinese di accessori.

Click qui per comprare