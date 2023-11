Black Friday, gli sconti per avere Carplay o Android Auto wireless, prezzo da 39,99€

Mettersi un dispositivo CarPlay o Android Auto in macchina è oggi molto facile e, grazie al Black Friday, anche molto economico. Su Amazon in questi giorni si trovano infatti tantissimi sconti che permettono di spendere anche poche decine di euro per questo scopo.

I prodotti di maggior interesse generale sono quelli che trasformando un’auto con Carplay cablato in una con Carplay wireless. In pratica si tratta di una interfaccia wireless che si collega con un cavo USB-A o USB-C e riceve Carplay o Android Auto via wireless, appunto, dal telefono.

I prodotti più venduti sono quelli di Ottocast; il modello base costa solo 79,99€. La versione più recente e più potente costa 119 €.

Tra i più venduti vi consigliamo anche questo di CarlinKit che costa 53,99 euro. Si tratta anche di un accessorio molto citato e recensito spesso on buoni giudizi su vari siti specializzati e no del mondo. Parlando di piccolo c’è questo che costa appena 47,99€.

Il prodotto più economico è questo di Anytrox. Parliamo di un accessorio che costa appena 47,99 €, un prezzo davvero molto economico. È anche piccolissimo al punto da poterlo nascondere ovunque dentro all’automobile.

Ancora meno costoso è questo di Podofo che costa solo 39,99€.

Se avete una vettura senza display o senza Carplay o Android Auto, ci sono tante soluzioni aftermarket come quelle a doppio DIN di Atoto che possono essere montate al posto della autoradio di base oppure quelli esterne.

Tra i migliori ma anche più economici che ci sentiamo di segnalarvi c’è questo Atoto P8 che presenta uno schermo da 7 pollici che potete applicare al parabrezza come se fosse un telefono. Costa meno di 60 € con lo sconto Black Friday.

Se avete una moto, questo sistema abbastana economico di NHOPEEW permette di avere anche sulle due ruote lo schermo del vostro cellulare. Perfetto per sfruttare le funzioni Carplay o Android auto sulle due ruote, costa 142€.

Infine tutta la gamma Carpuride che presenta una serie di prodotti aftermarket con schermi esterni di altissima qualità adatti sia alle auto che alle moto con prezzi che partono da 120 Euro per il modello C3 da 7″.

