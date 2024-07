Crolla il prezzo del Mini PC GEEKOM XT12 Pro con i9 grazie a questo coupon

Pubblicità

Se siete alla ricerca di un potente e compatto mini PC Windows, allora GEEKOM XT12 Pro è tra quelli che dovete prendere certamente in considerazione. Non solo per via delle sue prestazioni eccellenti e caratteristiche avanzate, ma anche per lo sconto del 15% che vi proponiamo in calce all’articolo.

Il cuore del GEEKOM XT12 Pro è un processore Intel Core i9-12900H di dodicesima generazione. Con i suoi 14 core e 20 thread, e una cache di 24 MB, questo processore raggiunge velocità di clock fino a 5,0 GHz. Si tratta di una potenza che lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, da quelle domestiche alle attività scolastiche, passando per la navigazione web e al lavoro d’ufficio e tutto in uno spazio ridottissimo che vi permette anche di collocarlo sul retro di un monitor.

Il mini PC viene fornito con 32 GB di RAM DDR4, il 20% più veloce rispetto alla RAM a 2666 MHz. Il supporto dual-channel permette di espandere la memoria fino a 64 GB (32+32 GB). Inoltre, l’XT12 Pro è dotato di un SSD PCIe di quarta generazione da 1 TB, espandibile fino a 2 TB.

Grazie al processore grafico Intel Iris Xe e alle due porte USB 4 compatibili con le più recenti USB-C, il GEEKOM XT12 Pro supporta la risoluzione UHD 8K. Questo significa che puoi goderti immagini fotorealistiche e video UHD 4K su fino a quattro schermi contemporaneamente, offrendo un’esperienza di navigazione e visualizzazione eccezionale.

La connettività è un altro punto di forza del XT12 Pro, grazie al supporto del WiFi 6E Tri-Band (2.5G/5G/6G), e della connessione Ethernet da 2.5 Gigabit, che garantisce una navigazione internet rapida, mentre il Bluetooth 5.2 consente connessioni rapide e stabili con dispositivi wireless come cuffie, mouse e tastiere.

Il GEEKOM XT12 Pro arriva con il sistema operativo Windows 11 Professional preinstallato, pronto per l’uso. Naturalmente, la versatilità è uno dei suoi punti forti, potendo installare anche altri sistemi operativi compatibili x86 come Manjaro, Ubuntu o Android x86.

Se state cercando un mini PC che non scenda a compromessi in termini di prestazioni e affidabilità, il GEEKOM XT12 Pro è la scelta ideale. Solitamente il suo prezzo di listino è pari a 779 euro ma con il codice sconto CIWYZG63 lo pagherete il 15% in meno, quindi 662 euro.

