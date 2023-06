Modem router AVM FRITZ!Box 7530 AX con Wifi 6, perfetto per iPhone e iPad a solo 127,99€.

Se avete un nuovo iPad, iPhone e Mac con l’ultra veloce Wi-Fi 6 che non sapete come sfruttare su Amazon oggi comprate al migiore prezzo di sempre prezzo speciale il Modem Router AVM FRITZ!Box 7530 AX: solo 127,99€.

Stiamo parlando di uno modem di fascia media ma che si eleva su gran parte della concorrenza per la compatibilità , appunto, con lo standard Wi-Fi 6 che permette di arrivare siino a 1.800 Mbps (5 GHz) e 600 Mbps (2,4 GHz) contemporaneamente. in totale 2400 Mbit/s con una latenza minimale grazie alla tecnologia MU-MIMO.

In termini pratici significa che se avete un vecchio Modem Wi-Fi 5 farete un gran salto avanti visto che in precedenza le migliori prestazioni possibili erano 800 Mbit/s su 2,4 GHz e 1.733 Mbit/s su 5 GHz.

L’AVM FRITZ!Box 7590 AX è perfetto anche per tanti altri utilizzi. Ad esempio grazie alla ridotta latenza funziona alla perfezione con tutti i dispositivi per la casa smart oppure per il gioco, lo streaming video ecc.

Offre una velocità Internet fino a 300 Mbps con VDSL-Supervectoring 35b; WLAN-Mesh: combinazione automatica dei prodotti Fritz in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali; porta WAN per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica.

Offre funzioni di centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice to mail) e funzione fax, stazione base DECT integrata compatibile con fino a 6 telefoni cordless nonché per prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT

Integra 4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampant. Supporta server NAS, stampanti di rete e supporti USB: usa il media server integrato per condividere i file con tutti i dispositivi.

Questo accessorio costerebbe 199€. In commercio si trova a qualche decina di euro meno, oggi Amazon si supera e ve lo vende a 127,99€