Black Friday, con Nanopresso a 59,99€ espresso ovunque senza corrente o batterie

Pubblicità Voglia di caffè in viaggio? Ci pena Nanopresso, una macchina da caffè che si può usare ovunque, senza corrente elettrica che Amazon offre in sconto a 59,92 euro in occasione del Black Friday. Questo accessorio è la più nota ed efficiente delle macchine per espresso da zaino o automobile. Il funzionamento è semplice. Si mette il caffè dentro al filtro assieme all’acqua e si aziona l’apposita leva e il caffè viene “spremuto” dentro alla tazza. Come detto: niente corrente elettrica nè batteria. Solo forza delle mani. La macchina Wacaco Nanopresso, per comprendere la qualità di cui è capace, con una forza pari a 13 Kg (il 15% in meno di precedenti modelli) applicata alla manopola, otterrete una pressione di 18 bar. Per fare un paragone la pompa della macchine da casa di Nespresso arrivano al massimo a 19 bar. In pratica si tratta di una pressione paragonabile. Wacaco Nanopresso non avendo una batteria, non riscalda l’acqua. Per questa ragione è necessario avere a disposizione un thermos con acqua il più calda possibile (anche se la temperatura dipende ovviamente dal gusto personale). Per quanto riguarda il caffè potremo usare un qualunque caffè in polvere ben pressato (il filtro contiene 8 grammi; disponibile anche un accessorio adattatore capsule Nespress e per Dolce Gusto) e 80 millilitri d’acqua, sufficienti per un singolo caffè espresso. Dalla nostra descrizione avrete capito che questa macchina di Wacaco è perfetta per un lungo viaggio in auto, per il campeggio, per le escursioni, per una giornata in spiaggia o in montagna. Per tutte quelle situazioni, insomma, dove non si vuole o non si può avere a che fare con prese della corrente o caricabatterie. La versione per caffè macinato costa 59,92 € invece di 76€. La versione con l’accessorio per capsule Nespresso costa 75,92 € invece d 95€

Offerte Speciali Black Friday, Apple Watch SE 40mm solo 199 € con sconto del 23% Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso del 21% per la versione da 44mm, prezzo di solo 229 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.