Per il Black Friday 2024 dovete acquistare una PS5 a questo prezzo

Sony ha praticamente rivoluzionato il mercato con la sua PlayStation 5 Slim Digital Edition, un modello compatto e performante che mantiene tutta la potenza della versione originale, ma con un design più snello e funzionale. Non ha bisogno di presentazione, ma per chi si fosse perso questo restyling basti sapere che si tratta del nuovo modello, più piccolo del 30% rispetto alla versione originale e il 18% più leggera, rendendola ancora più pratica e versatile. Offre perfino un design modulare:le cover sono completamente personalizzabili, con quattro pannelli separati, arricchiti da una linea nera che conferisce un look moderno ed elegante, in sintonia con il design del controller DualSense. Nonostante le dimensioni ridotte, la PS5 Slim Digital Edition mantiene la stessa potenza e velocità della versione standard, con un SSD da 1TB per caricamenti rapidissimi e prestazioni ottimali. La confezione include un supporto per posizionare la console orizzontalmente e il controller Sony DualSense, noto per i suoi trigger adattivi e il feedback aptico che immerge completamente nel gioco. Si tratta della console attualmente più potente presente sul mercato, adatta velatamente a tutti, soprattutto a chi cerca un dispositivo senza unità disco, completamente orientato al digitale. Il suo design compatto la rende ideale per qualsiasi ambiente, offrendo tutta la potenza di una console next-gen in un formato più pratico.

