Luci decorative e Smart con le strisce LED di WiZ

Pubblicità

Per un’illuminazione Smart in casa potete scegliere le strisce LED di WiZ, che sono certificate Matter e offrono profonde personalizzazioni direttamente dall’applicazione.

Come le più tradizionali è altamente flessibile e si può fissare saldamente a qualsiasi superficie grazie al lato inferiore adesivo, seguendo le curvature e gli angoli desiderati ai quali può essere maggiormente stabilizzata acquistando dei supporti progettati appositamente per questo scopo. E se risulta essere troppo lunga si può tranquillamente tagliare la parte in eccesso.

L’idea è quella di illuminare anche spazi e zone che normalmente restano senza luci, come il retro di un televisore, il profilo di un mobile, il bordo inferiore (o il corrimano, perché no) di una scalinata e via dicendo.

Il suo maggiore punto di forza come dicevamo è dato dalla tecnologia Smart, che ne abilita un controllo normalmente non previsto dalle strisce LED che non godono di questa possibilità.

La compatibilità Matter permette di integrarle in qualsiasi sistema domotico già esistente, compresi la piattaforma HomeKit di Apple, Alexa e Google Home.

Il collegamento WiFi permette così di controllarla anche tramite comandi vocali oltre che dall’app, beneficiando di alcune funzioni davvero utili e particolari.

Oltre alla più ordinaria programmazione per l’accensione e lo spegnimento, c’è ad esempio la modalità Vacanza che permette di simulare la presenza di persone all’interno dell’abitazione, dissuadendo così eventuali ladri dal tentare l’ingresso.

C’è anche una modalità che si sincronizza con l’orario corrente e permette di scaldare o raffreddare la tonalità bianca della luce in modo da seguire il ciclo circadiano garantendo un dolce risveglio al mattino o, mentre scende la sera, virando la tonalità delle luci verso l’ambrato per agevolare il riposo.

Questa striscia LED inoltre è in grado di riprodurre più colori diversi contemporaneamente, permettendo così la creazione di scene ed effetti del tutto particolari.

Tra i tanti già pronti che ci anticipano le immagini pubblicitarie troviamo ad esempio l’animazione che simula la luce prodotta da un fuoco acceso, oppure il tramonto, il mare e altre specifiche per alcuni momenti particolari come il Natale, una cena romantica, una festa di compleanno e via dicendo.

Disponibilità e prezzi

Le strisce LED di Wiz sono in vendita anche su Amazon in due diverse lunghezze: quella da 10 metri costa circa 37 € e al momento c’è un’offerta che permette di risparmiare 12 € (perciò la pagate 25 €); l’altra è da 20 metri e costa 73 €, anche in questo caso con un’offerta in corso che permette di pagarla 57 € (-16 €).