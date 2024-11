I podcast più popolari secondo Apple nel 2024

Pubblicità

Ogni anno, Apple elenca i podcast migliori e di maggiore successo per i loro contenuti, programmi che hanno la capacità unica di coinvolgere il pubblico, molti dei quali innovativi in termini di produzione, presentazione, sound design e altro ancora. È grazie a loro che questo formato multimediale continua a evolvere e a lasciare un segno sempre più importante in chi ascolta, ovunque nel mondo.

La Casa di Cupertino ha reso noti i podcast più popolari del 2024, con classifiche locali di fine anno per quasi 100 Paesi e territori.

Le classifiche del 2024 saranno disponibili nel pannello Scopri fino alla fine dell’anno (si parte da qui) e comprendono i top podcast in assoluto, i nuovi show più ascoltati che hanno debuttato quest’anno, i più seguiti, le puntate e i programmi più condivisi, e i più popolari fra i canali gratuiti e in abbonamento.

Gli ascoltatori in più di 15 mercati possono anche scoprire “Shows We Love”, una raccolta selezionata di serie narrative ed episodiche particolarmente apprezzate dal pubblico quest’anno.

Chi ama i podcast può esplorare le scelte della redazione di Apple Podcast per scoprire creatori locali e classifiche dei nuovi podcast che hanno conquistato il pubblico nel 2024.

A ottobre di quest’anno Apple ha introdotto le trascrizioni per Apple Podcast anche in italiano, funzione innovativa che rende i podcast ancora più accessibili e la navigazione più intuitiva: con le trascrizioni è possibile leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni specifiche all’interno dell’episodio e fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto. Durante la riproduzione ogni parola viene evidenziata, così è più facile seguire l’episodio.

Le trascrizioni sono state sviluppate per rafforzare l’accessibilità. Il font e il contrasto cromatico sono pensati per semplificare l’acquisizione e la lettura di testi lunghi. Inoltre, le persone sorde o con difficoltà uditive potranno accedere alle trascrizioni senza premere Play sull’episodio.