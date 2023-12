Tesla Optimus Gen 2 si muove quasi come un uomo

Difficile prevedere se sarà questo il robot amico dell’uomo presentato da Elon Musk che, al prezzo indicato di molto meno di 20.000 dollari, sarà in grado di creare un mondo dove la povertà non esiste più: Musk è bravo a far sognare, nel frattempo però il progetto Tesla Optimus prosegue a velocità spedita mostrando gli ultimi intriganti sviluppi del prototipo di seconda generazione Optimus Gen 2 in un breve video pubblicato da Tesla su X.

Rispetto al modello di prima generazione di marzo, ora il robot umanoide è più leggero di 10 kg, questo senza alcun sacrificio in termini di caratteristiche e funzioni. Invece di componenti standard ora impiega sensori e attuatori progettati da Tesla. I movimenti del collo sono stati migliorati, gli attuatori sono integrati con elettronica e cablaggio, la geometria del piede è quella umana, ora con sezioni articolate per per la punta e rilevamento della forza.

Le dimostrazioni più impressionanti sono quelle su bilanciamento e controllo, con Tesla Optimus Gen 2 che effettua un piegamento sulle ginocchia equilibrando peso e postura con il movimento delle braccia.

There’s a new bot in town 🤖 Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

La sorpresa negli ultimi istanti del video in cui Tesla sfoggia le nuove mani non solo ora dotate di undici gradi libertà di movimento, ma anche di sensibilità al tatto su tutte le dita. Tutto ciò rende possibile la dimostrazione che più colpisce quando il robot maneggia con cura delle uova spostandole una a una tra due contenitori con movimenti delicati, persino aggraziati.

Tesla Optimus Gen 2, lo sviluppo corre

I progressi risultano ancora più sorprendenti tenendo conte le tempistiche ravvicinate. Nel 2021 alla presentazione Tesla bot era solo un modello statico e sul palco un uomo con tuta robotica.

Un anno dopo è arrivato il primo prototipo giustamente battezzato Bumble-C costruito con parti e componenti in commercio ma già in grado di camminare anche se in modo goffo. In contemporanea allora Tesla mostrò il primo modello con componenti proprietari ma allora non ancora in grado di camminare.

Già a settembre di quest’anno invece riconosceva oggetti e faceva yoga. Sarà interessante osservare gli sviluppi di Tesla Optimus in abbinamento alle funzioni offerte dall’intelligenza artificiale, una delle priorità di Tesla anche per riuscire a creare la prima auto a guida completamente autonoma, una promessa di Musk già in ritardo di anni ormai.

