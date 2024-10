Google Pay e Wallet notificano gli utenti per carte inesistenti

Pubblicità

Le notifiche su telefono e via email sono l’ideale per tenere sempre sotto controllo bancomat e carte di credito, anche per questa ragione numerosi utenti di Google Pay e Wallet si sono allarmati nelle scorse ore dopo aver ricevuto la notifica per l’aggiunta, mai effettuata, di una nuova carta sul proprio account.

È successo a diversi utenti Android, con alcuni casi anche tra i collaboratori della redazione di macitynet. Il messaggio email di notifica “Hai aggiunto una nuova carta al tuo account Google” è uno di quelli in grado di far gelare il sangue nelle vene, a causa del numero crescente di truffe online, dati rubati o anche più semplicemente per tentativi e campagne di phishing.

Tranquilizziamo i lettori perché non sembra trattarsi di nulla di tutto questo: nel momento in cui scriviamo dietro le notifiche via email non pare esserci alcun attacco di pirati informatici, bensì sembra trattarsi di bug e problemi nei sistemi di Google.

Osservando meglio l’emal di notifica alcuni potrebbero spaventarsi, constatando che l’indirizzo di provenienza è esatto, quindi si fa presto a pensare a operazioni già avvenute sul proprio account. Ma questo è solo uno dei problemi segnalati dagli utenti.

Infatti, oltre alle email per l’aggiunta di una carta inesistente, altri segnalano la ricomparsa di carte e metodi di pagamento scaduti da tempo. In alcuni casi gli utenti segnalano persino la comparsa all’interno del proprio account di carte di credito che non hanno mai posseduto.

La comparsa simultanea di diversi bug legati a Google Pay e Wallet lascia propendere ancora di più per l’ipotesi di problemi sui server e nei sistemi di Big G. Per il momento la multinazionale di Mountain View non ha rilasciato dichiarazioni su quanto segnalato dagli utenti. Macitynet tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità al riguardo.

