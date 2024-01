Stufetta elettrica smart, si controlla con lo smartphone e costa solo 34,99€

Nei giorni scorsi vi abbiamo già presentato uno sconto su una stufetta Smart. Oggi ve ne presentiamo un’altra ma di differente natura. È prodotta da Govee e funziona con la tecnologia del riscaldamento ceramico e costa solo 34,99 €, un prezzo davvero basso.

La convenienza la si comprende prendendo in esame vari aspetti a cominciare dal fatto che, come quella dei giorni scorsi, è connessa via Wifi. In pratica la si controlla usando un’app, attivato o disattivando la sua accensione e regolando la temperatura della casa. Ha un doppio utilizzo di Bluetooth e Wi-Fi che rende l’accesso facile e veloce; è anche compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Oltre a questo funziona come un 3 in 1. Ha una ventilazione normale per un basso consumo energetico e modalità di alimentazione (1500 W) per un riscaldamento rapido. Il riscaldamento elettrico si attiva rapidamente, entro 2 secondi.

Questa stufetta è perfetta per una piccola stanza, un piccolo ufficio o un bagno. Il controllo a distanza diventa proprio l’ideale in queste situazioni: si riscalda l’ambiente senza essere presenti per trovarlo caldo al nostro arrivo.

Costerebbe 59,99 €, è scontata a 39,99 ma grazie ad un coupon la pagate 34,99€