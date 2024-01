Gibus Connect è l’app per gestire le pergole da remoto

Poter disporre di uno spazio all’aperto attrezzato che sia non solo hi-tech, versatile e bello, ma anche gestibile da remoto, è un plus in grado di garantire comfort proposto dal Gruppo Gibus, tra le principali società europee nel settore Outdoor Design di alta gamma, con l’app Gibus Connect, offrrendo la possibilità di controllo a distanza.

Disponibile per i modelli bioclimatici Joy, Twist e Varia, come anche per le soluzioni bioclimatiche impacchettabili Velvet, Velvet Plus e Sway con motorizzazione a 24 volt, Gibus Connect permette di gestire la pergola scelta, direttamente da smartphone o da un qualsiasi dispositivo, ovunque ci si trovi.

L’app (qui per iPhone e qui per Android) consente di attivare da remoto le varie funzionalità dei prodotti Gibus: è possibile ad esempio orientare o impacchettare le lame; accendere, spegnere o dimmerare sia i LED spot sulle lame che i LED RGB perimetrali (di quest’ultimi si può, dall’App, anche scegliere il colore o impostare il ciclo continuo di cambio cromia).

Ancora, nel caso di impianto in cui la centralina permetta la gestione delle chiusure laterali anche da telecomando, è possibile aprire o chiudere vetrate e schermature Click Zip.

L’app Gibus Connect prevede inoltre la possibilità di impostare utili scenari, vale a dire di programmare la pergola perché esegua determinate azioni in precisi momenti della giornata, oppure al verificarsi di particolari condizioni. Utile anche la funzione preferiti, per gestire più funzioni con un unico comando.

Utilizzabile da più utenti, l’app è utile non solo in termini di comfort, in quanto rende possibile comandare la pergola dall’ufficio, dalle vacanze o in qualsiasi luogo ci si trovi lontano da casa, ma anche di estetica e sicurezza.

Poter azionare l’illuminazione della struttura, la notte, quando si è fuori casa, rende il giardino o il terrazzo non solo più suggestivi, ma soprattutto più visibili e quindi più ostici come obiettivi per eventuali malintenzionati.

Infine, in particolari situazioni, l’App può risultare vantaggiosa anche dal punto di vista del risparmio energetico: si pensi, ad esempio, nel caso di una pergola addossata a una vetrata, all’interessante opportunità di azionare a distanza le lame o le schermature verticali, per chiuderle nelle ore più calde del giorno, al fine di preservare il comfort termico al’linterno.

Per utilizzare l’app Gibus Connect, basta collegarla al router WiFi (Daisy) di casa. L’App è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa per il controllo vocale e la creazione di routine domotiche anche complesse.

Per tutte le notizie su casa smart, domotica, green tech rimandiamo alla sezione CasaVerdeSmart di macitynet.