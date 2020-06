Lampada LED amica dei cellulari a soli 22,49 euro spedizione inclusa: per pochi giorni

Una lampada LED con porta che ricarica iPhone. E’ TaoTronics TT-DL13, una soluzione per la vostra scrivania che al momento potete comprare in offerta con un codice a soli 22,49 euro spedizione inclusa.

Questa lampada, recensita da Macitynet qui (dove troverete anche una ricca galleria fotografica che vi illustra visivamente le sue potenzialità in fatto di illuminazione) è un elegante e funzionale accessorio da scrivania. Fonde infatti un’alta versatilità di utilizzo dettata dalla precisa regolazione di luminosità e temperatura colore, ad alcuni dettagli come i controlli touch, oltre alla presenza di una porta USB da sfruttare all’occorrenza per ricaricare lo smartphone. La lampada è composta da un unico pezzo che alterna parti in plastica ad altre in alluminio spazzolato che il produttore etichetta nel manuale utente come “premium”.

La lampada ha bracci orientabili a 360 gradi. Quello principale, fisso alla base, si muove lungo l’asse di 90 gradi e si piega di 135 gradi. Allo stesso modo, il secondo braccio può essere piegato lungo la giuntura di altrettanti 135 gradi, mentre ruota intorno al suo asse di ben 180 gradi. In questo modo si riesce praticamente a dirigere la luce in qualsiasi direzione, dalla luce diretta ad un libro o alla tastiera del computer, a quella più soffusa e di compagnia, magari per la notte, contro un muro. Da segnalare anche i 7 livelli di luminosità e 5 temperature di colore: dalla più fredda luce bianca a 2700K ad una più calda luce gialla a 6000K.

Merita, infine, certamente una sottolineatura la porta USB da 1 A sul retro della giuntura inferiore, potente abbastanza per ricaricare uno smartphone o anche un eReader durante l’uso della lampada, avendo così sempre a portata di mano una fonte di ricarica. Funziona anche a luce spenta e senza dover impegnare un’altra presa per collegare un eventuale alimentatore.

Superfluo ricordare che i suoi 12W (che dovrebbero corrispondere, anche se il produttore non lo dice, a circa 75W di una normale lampada ad incandescenza) consentono di risparmiare energia fino al 75% rispetto ad una normale lampada. La durata della lampada LED, come per tutte le lampade LED, si calcola in anni.

La lampada costerebbe 30 euro, ma con il codice sconto 7GC64JNK la pagherete solo 22,49 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 20 giugno.