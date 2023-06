Sconto sulla bici elettrica da città SAMEBIKE 20LVXD30

Per muovervi con agilità per le strade di città e senza sudare potete fare affidamento sulla SAMEBIKE 20LVXD30, una bicicletta elettrica piccola ma performante che al momento potete comprare in sconto grazie ad un’offerta lampo.

È una di quelle biciclette elettriche con ruote da 20 pollici, quindi più piccole delle tradizionali da 26″, ma è un vantaggio se si vuole poterla infilare in posti stretti grazie anche al fatto che il telaio, in alluminio, può essere ripiegato a metà, in modo da poterla trasportare più facilmente nel portabagagli dell’auto, ma anche nasconderla dietro la porta dell’ufficio o sollevarla comodamente nel sali-scendi dal treno o lungo una rampa di scale (da ripiegata occupa un volume di 80 x 68 x 48 centimetri).

Pesa intorno ai 30 chili e ne può sostenere fino a 120, e la batteria, che rimane nascosta dentro al telaio (per rimuoverla e ricaricarla in casa bisogna ripiegare la bici), promette fino a 80 chilometri di autonomia in pedalata assistita.

Il motore è da 350 Watt e può spingere su salite con pendenza massima di 30° facendo viaggiare il ciclista a 25 chilometri orari, quindi in pieno rispetto del codice stradale, e c’è un cambio Shimano a 7 marce per regolarsi in base al tipo di manto stradale e al percorso.

Tra le particolarità di questo modello segnaliamo la presenza di un telecomando per bloccare e sbloccare la bicicletta e attivare/disattivare l’antifurto in dotazione. Oltre al piccolo schermo per leggere le statistiche, sul manubrio c’è un portacellulare con presa USB nascosta sul fondo che permette di ricaricare il telefono durante la corsa.

Chiudono il cerchio delle caratteristiche principali i freni a disco su entrambe le ruote, sospensioni sotto sella e sulla forcella anteriore, luce frontale e un portapacchi posteriore per il cestino o un eventuale seggiolino per bambini.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 882,13 € potete risparmiare il 16% spendendo 744,30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.