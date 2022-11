Black Friday, supporto per iPhone, iPad ed Apple Watch sconto e coupon a 13,96€

Se avete un Apple Watch e un iPhone e li volete mettere sulla scrivania o un comodino per la ricarica o per averli sempre sott’occhio su Amazon c’è un’interessante offerte, un accessorio Eono che fa proprio questo ad un prezzo speciale solo 13,96 € grazie allo sconto Black Friday e ad un codice sconto.

Questo supporto, interamente in alluminio, nasce per tutti gli Apple Watch ed è adatto a tenere accanto un cellulare di tutte le dimensioni. Secondo il produttore può sopportare dispositivi fino a 10,5 pollici, in pratica può essere usato anche per tutti gli iPad tranne l’iPad da 12,9″.

Il foro del supporto dell’orologio serve per incorporare il cavo dell’orologio Apple. Si adatta sia all’orologio Apple in metallo che a quello in plastica o delle stesse dimensioni.

La struttura in metallo è solida con pad in silicone per rendere questo supporto da tavolo anti-scuotimento e antiscivolo. Il cuscino in gomma antigraffio protegge l’orologio e il telefono Apple dai graffi anche senza custodia. Il supporto del telefono ha riservato dei fori per evitare di bloccare gli altoparlanti.

Il supporto costerebbe 24,99 euro, lo sconto Black Friday lo porta a 19,99 €. Applicando un coupon che trovate nella pagina lo pagherete solo 13,96€