Sconto termoventilatore Philips 5000, scaldate la casa con l’Ai a 64,99€

Pubblicità Il freddo incalza e induce a pensare alle stufette e quale può esser meglio di questa Philips con controllo da app in sconto a 64,99€ Si tratta del Termoventilatore in ceramica Serie 5000 una stufetta elettrica che raggiunge i 2.000w, Il pregio del dispositivo è quello di riscaldare immediatamente una stanza, senza dover aspettare ore, come magari accade con un sistema di riscaldamento tradizionale. Si pensi, ad esempio, al suo utilizzo in bagno, quando si vuole scaldare l’ambiente velocemente, magari prima di una doccia o un bagno rilassante. Questo accessorio per la casa si pone l’obiettivo di diffondere il calore in modo uniforme grazie ad un movimento rotante. Quello che più attirerà i nativi digitali, però, è la sua capacità di controllo smart. Ed infatti, sarà possibile gestirla tramite app su smartphone, grazie al fatto che si tratta di una stufa collegata al Wi-Fi. In questo modo sarà possibile decidere per quanto tempo lasciarla accesa, oppure alzare e abbassare la temperatura con un paio di tocchi a schermo. C’è anche una funzione di intelligenza artificiale che contribuisce a ridurre massicciamente i consumi. Legge la temperatura della stanza e decide autonomamente come regolare l’assorbimento di energia. Offre Ventilazione grandangolare

Riscaldamento in 2 secondi

Due livelli di riscaldamento

Termostato da 2 e 37 gradi

movimento naturale dell’aria senza riscaldamento Il termoventilatore serie 5000 di Philips costa 109 € prezzo Philips. Qui lo comprate a 64,99 €. Il prezzo più basso che ha avuto su Amazon. Lo sconto è superiore al 40%

