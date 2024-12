xAI rilascia Grok gratis per tutti gli utenti di X

Pubblicità

Partita in sordina xAI di Elon Musk sta accelerando su tutti i fronti, sia con investimenti giganteschi in infrastruttura, con il super computer Colossus, sia con con rilasci e novità AI a ritmo sempre più serrato: finora riservato solo agli abbonati a pimento, ora il modello AI Grok multimodale di ultima generazione è disponibile gratis per tutti gli utenti del social X, ex Twitter.

Accedendo alla home page di X è possibile accedere a Grok con il menu dedicato visualizzato a sinistra. Al primo avvio un messaggio informa che ogni risposta del modello AI potrebbe contenere informazioni non corrette, invitando gli utenti a verificare tutto.

Il secondo avviso informa che xAI può impiegare le informazioni inserite dall’utente e le sue interazioni per addestrare e milglorare Grok. Naturalmente l’utente può ritirare il consenso nelle impostazioni di X. Infine, terzo avviso, non bisogna condividere con Grok informazioni o dati sensibili, personali o riservate.

Il banner che accoglie l’utente suggerisce di usare la funzione per generare immagini di qualsiasi tipo a partire da una breve descrizione, il riassunto delle ultime notizie oppure direttamente il chatbot per porre domande. Invece nella schermata standard di Grok, in alto è mostrata la versione corrente, Grok 2, poco sotto il campo per digitare domande e richieste al chatbot.

Come già visto con altri modelli AI, poco sotto il sistema suggerisce altre funzioni rapide, come per esempio creare un disegno dell’utente in stile cartoon Pixar, una battuta divertente o un riepilogo delle funzioni possibili con Grok.

In generale può rispondere a domande di qualsiasi genere, sia su argomenti tecnici che non, effettua l’analisi dei contenuti dei singoli post inclusi collegamenti e allegati come immagini e PDF, accesso in contemporanea sia ai post di X che al web in tempo reale per informazioni aggiornate e altro ancora.

Tra le ultime novità introdotte da xAI la funzione di citazione che permette di risalire alle fonti delle informazioni, velocità aumentata di tre vuole rispetto al modello precedente, più accuratezza generale e miglioramento del supporto multilingue. Verranno rilasciate anche API per permettere agli sviluppatori di impiegare grafica fotorealistica nelle app generate con Grok.

Elon Musk ha già anticipato che presto ci sarà anche un’app Grok dedicata per iPhone e Android. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.