Offerte di Primavera, la tavoletta Wacom Intuos S a solo 49,90 €

Tavoletta grafica per tutti grazie alle offerte di primavera di Amazon. Nel contesto della campagna di sconti trovate a prezzo speciale la Wacom Intuos S, solo 49,90 €.

Stiamo parlando di un prodotto di base, un vero entry level che però è perfetta per chi entra nel mondo della grafica e vuole iniziare a sperimentare nel campo del disegno digitale, della pittura o del fotoritocco superando i limiti del semplice tocco con le dita su un tablet o evitando l’acquisto di una penna per iPad.

Con la Intuos S possiamo fare tutto questo anche mediante un computer portatile o da tavolo. È dotata di penna sensibile alla pressione (4096 livelli) che permette di premere, sfumare e variare il tratto o cambiare dimensioni, opacità e stile del brush.

La penna ergonomica è priva di batteria e ha 4 tasti ExpressKey personalizzabili grazie ai quali si ottiene naturalezza, controllo e precisione. La tavoletta è piccola, sottile e compatta per la massima portabilità.

Ecco le sue caratteristiche così come le presenta Wacom

Controllo e precisione grazie ai 4.096 livelli di sensibilità alla pressione della penna.

Il metodo di risonanza elettromagnetica significa che la penna è priva di batteria, quindi leggera e confortevole da usare.

Il riconoscimento di 100 linee per mm consente alla tavoletta di sapere esattamente dove si trova la tua penna.

Spessa solo 8,8 mm, la tavoletta è sottile ed elegante come uno smartphone.

2 pulsanti sulla penna per un rapido accesso alle scorciatoie.

4 tasti ExpressKey™ personalizzabili per scorciatoie più rapide ed efficienti.

7 pollici di area attiva sulla tavoletta per i modelli Small. 10 pollici di area attiva sulla tavoletta per i modelli Medium.

È ovviamente limitata se si pensa ad un uso professionale (l’area attiva è di 152 x 95 mm) ma per un uso didattico o personale a questo prezzo non si può perdere.

La comprate a solo 49,99 (invece di 99,99€ prezzo consigliato) € in occasione degli sconti di primavera

