Prime Day, lo XIAOMI Mi Smart Kettle Pro, bollitore smart a 47,99€

Ormai tutto può essere smart. Incluso un bollitore. E con il Prime Day tutto può essere scontato, anche un bollitore smart come lo Xiaomi Mi Smart Kettle Pro che costa solo 47,99€.

Questo accessorio per la cucina fa tutto quello che fa un bollitore. In particolare riscalda i liquidi al punto di ebollizione. Successivamente è però in grado di mantenere la temperatura per 12 ore tra i 40° e 90°, dandovi la possibilità di tenere sotto controllo la situazione mediante uno schermo digitale collocato sul suo manico. Ma questa è solo una delle peculiarità di Xiaomi Mi Smart Kettle Pro.

È molto ben costruito, ha un rivestimento integrato da 13 cm con beccuccio perfettamente integrato con tutto il rivestimento interno e il fondo perfettamente liscio. Il coperchio ha un doppio livello di apertura del coperchio: un livello più basso, prevenendo scottature e fuoriuscita di acqua bollente e un livello più ampio per permettere il riempimento del kettle.

Non dovrete mai preoccuparvi della temperatura dei liquidi.

La temperatura può essere impostata tra i 40° e i 90°C per mantenere l’acqua calda fino a 12 ore. Tra le modalità disponibili, potete scegliere o di abilitare la funzione “mantieni caldo dopo la rimozione”, da attivare dopo la rimozione del kettle, oppure la funzione “mantieni caldo dopo l’ebollizione”, in base alle tue abitudini.

Un sensore ad alta precisione percepisce il raggiungimento della temperatura desiderata, provoca l’arresto dell’ebollizione e il mantenimento costante della temperatura.

C’è anche un tasto “keep-warm” per l’acqua che necessita di essere riscaldata senza andare in ebollizione. L’acqua verrà così riscaldata e mantenuta ad una temperatura costante, quella impostata, senza necessità di riscaldarla ancora una volta.

La temperatura per il mantenimento dell’acqua costantemente riscaldata potrete regolarla direttamente dall’app Xiaomi Home oppure dall’app Mi Home grazie alla connessione Bluetooth

Quando la temperatura dell’acqua si abbassa, viene abilitato il riscaldamento a bassa potenza, che permette di mantenere l’acqua calda senza nessun rumore di sottofondo. Non verrete più svegliati da alcun rumore.

Tra gli altri dettagli:

Cinque modalità di temperatura

rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304

doppia parete ad elevato isolamento

protezione elettrica tripla

Capienza da 1.5 Litri

Spazio sottostante per riporre il filo sotto la base

Il bollitore sul sito Xiaomi costa 69,99 €. Su Amazon in occasione del Prime Day, costa 47,99€

Ecco alcune delle offerte disponibili:

Apple

Accessori Computer

Audio-Video-TV

Sport, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi

Click per il canale dell’elettronica | Click qui per il canale “oltre tech”