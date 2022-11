Sconto Xiaomi Watch S1 Active, per il Black Friday a 139 euro su Amazon

Il Black Friday 2022 per gli amanti degli smartwatch mette a disposizione Xiaomi Watch S1 Active ad un prezzo folle. Solo 139 euro per un indossabile davvero elegante e ricco di funzionalità. Potete acquistarlo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di uno smartwatch sportivo, ma dal look classico, con il display circolare. Nel dettaglio si tratta di una unità AMOLED HD da 1.43 pollici, tra i più minimali in commercio con ghiera in metallo e schermo a frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Si tratta di una fluidità in forza sulla maggior parte degli smartphone, che per uno smartwatch si traduce in una fluidità estrema nella gestione della interfaccia grafica.

Punto di forza di questo terminale è la possibilità di tracciare ben 117 modalità di fitness, di cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica per aiutare l’utente a mantenersi in forma. Peraltro, lo smartwatch è un ottimo alleato anche per gli sport acquatici, considerando che risulta essere resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Tra le caratteristiche avanzate non manca neppure la tecnologia GPS dual-band per una localizzazione più rapida e precisa. Questo vuol dire che potrete lasciare a casa lo smartwatch e beneficiare di un allenamento geo localizzato. Ancora, supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, il monitoraggio della SpO2 e quello del sonno. Insomma, uno smartwatch che si prende cura di chi lo indossa 24 ore su 24.

Non manca neppure il modulo NFC integrato, per pagamenti contactless MasterCard e supporta la ricezione delle chiamate telefoniche bluetooth. Chiude il cerchio di caratteristiche una importante autonomia: una singola ricarica permetterà di utilizzare l’orologio fino a 12 giorni.

Potete acquistare Xiaomi Watch S1 Active direttamente a questo indirizzo su Amazon a 139 euro, invece che 199 euro.