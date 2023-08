Sconto del 20% nella moda e ritorno a scuola, usatelo per gli zainetti Seven, Eastpak, Invicta, Disney o Marvel

Vi ricordate le promozioni Amazon che permettono di acquistare ad un numero limitato di clienti e per un breve periodo prodotti di categoria specifica con il 20% di sconto? Se siete tra coloro che hanno diritto ad essa, potete sfruttare una iniziativa di questo tipo nel campo della moda per risparmiare sul ritorno a scuola.

Il funzionamento, anche se non avete notato mail o banner, è molto semplice. Entrate nel sito di Amazon a questo link, verificate se siete abilitati alla promo, attivatela e il gioco è fatto.

La promozione, attiva per un certo numero di clienti che hanno ricevuto l’invito oppure che hanno visto il banner apparire mentre navigano nel sito Amazon, è molto interessante perchè consente di risparmiare su tutta una lunga serie di accessori e prodotti per la moda tra cui, appunto anche gli zainetti per bambini marchi come Seven, Eastpak, Invicta, con personaggi Disney o Marvel

Visto che la promozione, come abbiamo accennato, è valida nel settore fashion, può essere sfruttata oltre che per l’acquisto di zainetti, anche per tanti altri prodotti magari connessi proprio al ritorno a scuola: vestiti, scarpe e accessori di tutti i tipi. Ad esempio in sconto tra le scarpe ci sono sconti su Vans, Timberland, Clarks, oppure tra i jeans c’è l’abbigliamento Levis

Le regole precise nel link che trovate sopra. La principale di cui tenere conto è la data di scadenza: potete richiedere il buono solo fino al 31 agosto. Una volta richiesto, il buono può essere riscattato nei sette giorni successivi. Se restituirete il prodotto non avrete diritto alla monetizzazione dello sconto.

Da notare che il limite della data non è tutto. I buoni disponibili sono solo mille e lo sconto non può superare i 30€.

Click qui per vedere se avete diritto al buono del 20%