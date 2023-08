iPhone 15 Pro previsto nelle colorazioni Blu e Gray Titanium

Gli iPhone 15 Pro, alla cui presentazione dovrebbe ormai mancare meno di un mese, sono previsti con design in titanio anziché acciaio, e in occasione dellanovità di questo materiale arriveranno anche nuovi colori.

La voce delle nuove colorazioni non è nuova e già a luglio il sito Macrumors aveva riferito di un variante con tonalità blu scure, e di test in corso di colorazioni grigio-argento e nero siderale.

I redattori del sito 9to5Mac affermano di avere saputo da loro fonti che i colori offerti per iPhone 15 Pro saranno solo tonalità fredde, e che quest’anno non sarà disponibile la colorazione oro per le varianti Pro e Pro Max (la colorazione oro è stata offerta da tempo perché, a quanto pare, è molto richiesta in Cina).

Per quanto riguarda gli iPhone 15 standard (non Pro), secondo 9to5Mac le colorazioni previste per questi modelli, sono: nero, verde, blu, giallo e rosa (indiscrezione già circolata in precedenza).

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.