Se volete usare giochi per Windows su Mac meglio avere almeno 16GB

Gli utenti Mac che vogliono giocare con titoli per Windows dovrebbero disporre di macchine con non meno di 16GB di memoria RAM.

A riferirlo sono gli sviluppatori di CrossOver, il software che permette a molte applicazioni basate su Windows di essere eseguite su Linux e macOS, senza bisogno di installare il sistema operativo vero e proprio. Si tratta, lo ricordiamo, di una soluzione molto diversa rispetto a quelle proposte da software di virtualizzazione quali Parallels Desktop o altri simili: è un progetto basato su WINE, sistema che consente l’esecuzione di applicazioni Windows senza bisogno che sia presente il sistema operativo vero e proprio.

Gli sviluppatori di CrossOver hanno chiesto il feedback degli utenti sulle prestazioni ottenute con Counter-Strike 2, non riuscendo a capire il perché di commenti così contrastanti tra alcuni utenti soddisfatti e altri molto meno.

Dopo una serie di test, gli sviluppatori sono arrivati alla conclusione (qui i dettagli) che per ottenere prestazioni decenti con i giochi per Windows sui Mac devono esserci non meno di 16GB di memoria RAM.

Un test usando Counter-Strike 2 su 4 diversi MacBook Pro ha permesso di ottenere i seguenti risultati in termini di FPS:

Macchina Chip RAM FPS MacBook Pro M2 8 GB 10-40 FPS MacBook Pro M1 16 GB 40 FPS MacBook Pro M1 Pro 32 GB 80 FPS MacBook Pro M3 Pro 18 GB 100+ FPS

In poche parole, più RAM si ha meglio è. Questo è vero non solo con i giochi ma anche con applicazioni native per Mac. Anche Apple nella documentazione del Game Porting Toolkit (tool che consente agli sviluppatori di semplificare in maniera sensibile il porting di un esistente gioco per Windows su macOS) specifica che i giochi lanciati tramite un layer di compatibilità richiedono più risorse e incoraggia l’uso di una macchina con almeno 16 GB di RAM.

Crossover sottolinea che Counter-Strike 2 è un esempio estremo e che con altri titoli, le differenze non sono così notevoli. Titoli come GTA V o Palworld sono perfettamente utilizzabili su un MBP M2 anche con 8 GB di RAM.