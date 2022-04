Segway Ninebot Engine mette il rombo ai veicoli elettrici

I veicoli elettrici hanno in comune un problema non di poco conto: non avendo un motore a combustione, sono eccessivamente silenziosi. Questo significa che quando viaggiano in strada i passanti non si accorgono del loro sopraggiungere e potrebbero attraversare la strada o compiere altre manovre con in mente di trovarsi in una strada sgombera e che in realtà non lo è affatto. Per questo importante difetto Segway ha trovato la soluzione nel Ninebot Engine, sostanzialmente un altoparlante che simula il rombo del motore.

Non si limita soltanto a produrre un rumore abbastanza forte per segnalare la presenza in strada ma simula l’accelerata e la decelerazione basandosi proprio sul movimento della manopola dell’acceleratore del veicolo collegato. Si abbina tramite Bluetooth ai veicoli dell’azienda tra cui gli scooter, biciclette e monopattini elettrici, ai quali vi si aggancia attraverso un apposito supporto che gli conferisce l’aspetto di una batteria di quelle generalmente utilizzate per alimentare questi mezzi di trasporto.

Le specifiche sono quelle che ci si potrebbe aspettare da un qualsaisi altoparlante per la musica: 2.200 mAh di batteria, che promette fino a 23 ore di autonomia e offre la ricarica USB-C. E ovviamente è certificato IP55 in modo tale da poter resistere anche sotto la pioggia battente. Può anche riprodurre la musica dallo smartphone ma come dicevamo il suo punto di forza è la simulazione del rombo del motore tramite l’interpretazione dei movimenti dell’acceleratore, e non è tutto perché l’utente può perfino decidere quanto “casino” fare scegliendo tra il rumore del monocilindrico, di un bicilindrico o di un motore V8 o V12.

Questo come dicevamo se da un lato disturba la quiete pubblica, dall’altro rende i veicoli molto più sicuri specie se in strada circolano persone che potrebbero essere distratte da una canzone o un podcast che stanno ascoltando tramite un paio di auricolari. Insomma, la simulazione è completa, eccetto fortunatamente per l’assenza di emissioni nell’ambiente.

L’unico neo è che per aggiungere questo sistema di sicurezza al proprio veicolo bisogna sborsare 149,99 dollari, non pochi per chi potrebbe semplicemente decidere di infischiarsene e rischiare l’incidente in strada tramite il suo silenzioso monopattino elettrico. Segway dovrebbe fare di più, integrandolo di serie e attivando automaticamente la simulazione del rombo del motore senza la possibilità di spegnerlo.